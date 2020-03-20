Akdağmadeni ilçesinde berber ve kuaförler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdağmadeni ilçesinde berber ve kuaförler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu - Son Dakika

Akdağmadeni ilçesinde berber ve kuaförler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu

6 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde berber ve kuaförler koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu.

Akdağmadeni ilçesinde berber ve kuaförler geçici olarak faaliyetlerini durdurdu, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde berber ve kuaförler koronavirüsten korunma tedbirleri kapsamında faaliyetleri geçici bir süreliğine durdurdu.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, ilçedeki berber ve kuaförlerle belediye konferans salonunda bir araya geldi.

Koronavirüs hakkında bilgi veren Yalçın, virüsün yayılmasında en büyük risk grubundan birisinin berber ve kuaför esnafı olduğunu bildirdi.

Yapılan fikir alışverişinden sonra berber ve kuaförler iş yerlerini geçici süreyle kapatma kararı aldı.

Yalçın, fedakarlık göstererek iş yerlerini kapatan esnafa teşekkür ederek, "Berber ve kuaför esnafımız halkımızın sağlığı için yarından itibaren 15 gün süreyle işlerini durdurma kararı aldı. Belediye olarak koronavirüse karşı gereken tedbirleri alıyoruz, almaya da devam edeceğiz." dedi.

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Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 07:18 Kaynak: AA

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