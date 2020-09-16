Akdağmadeni ilçesinin su sorunu çözülüyor - Son Dakika

Akdağmadeni ilçesinin su sorunu çözülüyor

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi başlattığı çalışmalarla ilçenin su sorununu çözüyor.

Akdağmadeni ilçesinin su sorunu çözülüyor, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi başlattığı çalışmalarla ilçenin su sorununu çözüyor.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, martta başlayan yer altı analizleri sonucunda belirlenen noktalarda yapılan sondaj çalışmalarında saniyede 11 litre debisi olan su bulduklarını belirtti.

Yalçın, bulunan suyun şebekeye bağlama çalışmalarının sürdüğünü ifade ederek, "Belirlediğimiz birçok noktada sondaj çalışmamız sürüyor. Hizmet süremiz boyunca da ilçemizde su kaynaklarının arttırılması çalışmalarımız devam edecektir. Bulduğumuz suyun şebekeye bağlanmasıyla birlikte bazı mahallelerimizde yaşanan su sıkıntısını çözeceğiz. İnşallah yeni su kaynaklarının bulunmasıyla ilçemizdeki su sorunu tamamen ortadan kaldıracağız." dedi.

Amaçlarının hiçbir zaman günü kurtarmak olmadığını vurgulayan Yalçın, "Yaptığımız her işte ilçemizin faydasına olacak uzun soluklu çalışmalar gerçekleştiriyoruz." ifadelerini kullandı.

Nezih Yalçın, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.09.2020 16:25 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdağmadeni ilçesinin su sorunu çözülüyor - Son Dakika

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