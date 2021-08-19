Akdağmadeni Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı - Son Dakika

Yozgat'ta Akdağmadeni Belediyesince "Kendi Ormanımızı Kendimiz Koruyalım" sloganıyla başlatılan etkinlikte Kadıpınarı Tabiat Parkı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Ülke genelinde yaşanan orman yangınlarına dikkat çekmek için düzenlenen etkinlikte, ormanlık alanda yangına sebebiyet verebilecek cam, plastik gibi maddeler toplanıp temizlendi.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yaptığı açıklamada, ormanlık alanlara bırakılan çöpleri toplamak ve bu konuda bir duyarlılık oluşturmak için temizlik çalışması yaptıklarını söyledi.

Yalçın, vatandaşların ormanlık alanlarda daha dikkatli ve duyarlı davranması gerektiğini belirterek, "Bölgede özellikle orman yangınlarına sebep olabilecek cam kırıkları ve şişe gibi atıkların çok olduğunu görüyoruz. Bu ormanlar hepimizin, hep birlikte ormanlarımıza sahip çıkmalıyız." dedi.

Etkinliğe, Akdağmadeni Kaymakamı İrem Baha Yağan, İlçe Emniyet Müdür Vekili Ertuğrul Yılmaz, İlçe Jandarma Komutanı Astsubay Kıdemli Başçavuş Tarık Lök, Akdağmadeni Orman İşletme Müdürü Hayri Özdemir ve gönüllü vatandaşlar katıldı.