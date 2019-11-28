Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği 2019 yılı Kasım ayı olağan toplantısı Öğretmen Evi'nde yapıldı.



Düzenlenen toplantıya İlçe Kaymakamı Murat Kaplay, ilçe encümenleri Alper Terzi, İrfan Coşgun, Hüseyin Lale, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ve köy muhtarları katıldı.



Toplantıda konuşan İlçe Kaymakamı Murat Kaplay, 2019 yılında Köylere Hizmet Götürme Birliğinden köylere yapılan, çalışmalar hakkında bilgiler verdi.



Kaymakam Kaplay, "2020 yılında köylerimizin üç ana ihtiyacı olan su, kanalizasyon ve yol çalışmalarına öncelik vereceğiz. Bu ana ihtiyaçları yapmadan sorunlar çözüme kavuşmaz. Hiçbir köyümüzü ayırt etmeden eşit yaklaşmaya çalışacağız. 2020 yılında Devletimizin imkanları doğrultusunda köylerimize hizmet edeceğiz" dedi.



Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım, "Köylerdeki su depolarına klor cihazı takılmaya başlandı. Deposu köye yakın olanlara elektrikli cihaz, köye uzak olan depolara da güneş panelli cihaz takılmaktadır.15 gün içerisinde su deposuna klor cihazı takılmayan köy kalmayacak Su birliğine dahil olmayan köylerde biran önce su birliğine dahil olsunlar" diye konuştu.



Toplantı Sonunda muhtarların arzu ve talepleri dinlenerek toplantı sona erdi. - YOZGAT