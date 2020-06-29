Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Konferans Salonunda yapıldı.



Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Kaymakam Ahmet Çoşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe encümenleri Alper Terzi, İrfan Coşgun, Hüseyin Lale, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ve köy muhtarları katıldı.



İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Çoşkun, "Devlet millet olarak korona virüs illetiyle savaşıyoruz. Bu süreçte muhtarlarımız görevlerini en iyi şekilde yaptı. Bu virüs sürecinde görevlerimiz aksadı, Çünkü gezemedik, göremedik uzaktan yapmaya çalıştık. Köy muhtarlarımız isteyecek ve biz de devletin imkanları doğrultusunda yapacağız. Köylerimizde eksiklikler var ama güzel yatırımlar yapılmış. Şuan için 10 köyümüzün kanalizasyonu kaldı onları da yapınca köylerimizin altyapı sorunu bitmiş olacak. Bundan sonra köyde yaşamı arttırıcı sosyal hizmetler yapacağız. Ben köy muhtarlarımdan çok memnunum" dedi.



Toplantıda yeni dönemde görev alacak birlik üye seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi üyelerinden İrfan Coşgun, Hüseyin Lale seçildi. Köy muhtarları arasında yapılan seçimde ise Alicik Köyü Muhtarı Nadir Yalçın ve Sazlıdere Köyü Muhtarı Halil İbrahim Dovancı oy çokluğuyla seçildi.



Toplantı Sonunda muhtarların arzu ve talepleri dinlenerek toplantı sona erdi. - YOZGAT