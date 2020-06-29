Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Konferans Salonunda yapıldı.

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği 2020 yılı Haziran ayı olağan toplantısı Belediye Konferans Salonunda yapıldı.

Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi


Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Kaymakam Ahmet Çoşkun başkanlığında düzenlenen toplantıya ilçe encümenleri Alper Terzi, İrfan Coşgun, Hüseyin Lale, Muhtarlar Derneği Başkanı Hakan Özdemir, Köylere Hizmet Götürme Birliği Müdürü Yunus Emre Yıldırım ve köy muhtarları katıldı.


İlçe Kaymakamı Ahmet Coşkun yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulundu. Kaymakam Çoşkun, "Devlet millet olarak korona virüs illetiyle savaşıyoruz. Bu süreçte muhtarlarımız görevlerini en iyi şekilde yaptı. Bu virüs sürecinde görevlerimiz aksadı, Çünkü gezemedik, göremedik uzaktan yapmaya çalıştık. Köy muhtarlarımız isteyecek ve biz de devletin imkanları doğrultusunda yapacağız. Köylerimizde eksiklikler var ama güzel yatırımlar yapılmış. Şuan için 10 köyümüzün kanalizasyonu kaldı onları da yapınca köylerimizin altyapı sorunu bitmiş olacak. Bundan sonra köyde yaşamı arttırıcı sosyal hizmetler yapacağız. Ben köy muhtarlarımdan çok memnunum" dedi.


Toplantıda yeni dönemde görev alacak birlik üye seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi üyelerinden İrfan Coşgun, Hüseyin Lale seçildi. Köy muhtarları arasında yapılan seçimde ise Alicik Köyü Muhtarı Nadir Yalçın ve Sazlıdere Köyü Muhtarı Halil İbrahim Dovancı oy çokluğuyla seçildi.


Toplantı Sonunda muhtarların arzu ve talepleri dinlenerek toplantı sona erdi. - YOZGAT

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Akdağmadeni, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.06.2020 14:53 Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Son Dakika

20:57 Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı 20:56 Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi 20:34 Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti 19:57 BAE'den ABD'ye Türkiye karşıtı teklif! Libya yazışmalar ortaya çıktı 19:39 The Independent, Fransa'nın Libya politikasını eleştirdi: Türkiye'yi suçlayarak komik duruma düşüyor 19:27 Maske uyarısı yapan doktorlar, hasta ve yakınları tarafından darp edildi 17:31 Yeşilçam'ın usta oyuncusu Altan Bozkurt hayatını kaybetti 16:57 Cumhurbaşkanlığı Kabinesi'nde değişim beklentisi! Birleştirilen 2 bakanlık yeniden ayrılıyor 16:55 Toyota Türkiye, Avrupa ve Afrika'daki "en iyi fabrika" seçildi 16:23 Sivil polis aracına çarpan ehliyetsiz sürücü, "Polis çağırmayın" teklifinde bulundu 16:08 Teknede yoga yapan Zeynep Tokuş, bacak hareketiyle ağızları açık bıraktı 16:01 Operasyona giden polis araçlarının Emniyet Müdürlüğü'nden ayrılışı havadan fotoğraflandı 13:30 Düğünlerin başlayacak olmasıyla piyasada hareketlenme bekleyen kuyumcular, sahte altın konusunda uyardı 11:24 Bodrum'da sahne alan Seda Sayan, müstakbel gelini Ezgi Eyüboğlu'na övgü yağdırdı 07:21 Acun, Nisa ve Sercan olayına el attı: Ses kayıtlarınız var, her şeyi açıklıyor
Inter'in kalecisi Berni, 6 yılda hiç maça çıkmadan 2 kırmızı kart gördü
21:28
Kimlik Paylaşımı Sistemi'ne ilişkin karar Resmi Gazete'de yayımlandı
21:10
Josef de Souza'dan sonra eski Fenerbahçeli Jensen de koronavirüse yakalandı
20:57
Eminönü'nde hayrete düşüren olay! Kimseyi umursamayan kadın çırılçıplak denize girdi
20:55
Ebru Polat, İsmail YK'nin "Bomba Bomba" şarkısında dans ederken kendinden geçti
20:34
Sır ölüm! Üç çocuk annesi kadın başından silahla vurulmuş halde bulundu
20:30
Eski Galatasaraylı Sabri Sarıoğlu, gözlük mağazası açtı
20:20
Arazi anlaşmazlığı kavgasında polis memuru hayatını kaybetti
20:19
İran'da ikinci dalga! Günlük koronavirüs vefat sayısı rekor kırdı
20:16
Son Dakika: Türkiye'de 29 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 18 kişi hayatını kaybetti, 1374 yeni vaka tespit edildi
20:04
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.06.2020 21:41:20. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]