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Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

14.06.2021 15:59
Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı, System.String[]

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısı Akdağmadeni Belediye Konferans Salonunda yapıldı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde Köylere Hizmet Götürme Birliği 2021 yılı Haziran ayı olağan toplantısı Akdağmadeni Belediye Konferans Salonunda yapıldı.

Korona virüs tedbirleri kapsamında alınan önlemler doğrultusunda Kaymakam Mustafa Demir başkanlığında düzenlenen toplantıya, ilçe encümenleri ve köy muhtarları katıldı.

İlçede yapılan çalışmalar hakkında açıklamalarda bulunan İlçe Kaymakamı Mustafa Demir, "Devlet millet olarak korona virüs ile savaşımız devam ediyor. İlçemizde 60 kişi şu ana kadar virüsten öldü. Köylerimizde düğünler eskisi gibi yapılmak isteniyor bu konularda hassasiyet istiyorum. Bu arada köylerde köylülerin ortak alanları satılmak isteniyor. Buralar köylünün ortak kullanım alanlarıdır. Dışarıdan 15 günlüğüne gelen insanlar mutlu olsun diye 12 ay kalan Hayvancılık çiftçilik yapan insanların huzurunu kaçırmayalım" ifadelerini kullandı.

Sulama Birliğine üye olmayan 13 köyün de en kısa sürede üye olması gerektiğini anlatan Kaymakam Demir, "Su paralarında sorunlar var. Köy katkı paralarını ödemeyen köylerimiz katkı paralarını ödesin ki, bu paylar yatırım olarak köylerimize geri dönmektedir. Pandemi nedeniyle az çalışmamız oldu. Bu çalışmalarımızda 5 köye su deposu 4 köyün kanalizasyon çalışmasını tamamladık. Elimizdeki iki kepçe ile en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz" dedi.

Toplantıda yeni dönemde görev alacak birlik üye seçimi yapıldı. İl Genel Meclisi üyelerinden İrfan Coşgun, Hüseyin Lale seçildi. Köy muhtarları arasında yapılan seçimde ise Boyalık Köyü Muhtarı Gazi Kaya ve Eynelli Köyü Muhtarı Abdulvahid Yılmaz oy çokluğuyla seçildi.

Toplantı Sonunda muhtarların arzu ve talepleri dinlenerek toplantı sona erdi. - YOZGAT

Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı
Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı

Köylere Hizmet Götürme Birliği, Akdağmadeni, Hisarcık, Yozgat, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Akdağmadeni Köylere Hizmet Götürme Birliği toplantısı yapıldı - Son Dakika


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