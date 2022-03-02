Akdağmadeni'nde biyogazdan elektrik üretilecek - Son Dakika

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, yap-işlet-devret modeliyle 6 megavat elektrik üretecek biyogaz tesisi kurulması için sözleşme imzalandığını bildirdi.

Yalçın, yazılı açıklamasında, biyogaz tesisiyle zehirli gazlardan ve bakterilerden arındırılmış organik gübrenin çiftçilere ücretsiz dağıtılması yoluyla üretime doğrudan katkı sağlanacağını belirtti.

Hayvansal atıkların çevreyi kirletmesinin önüne geçecek, zararlı metan gazının oluşturduğu sera etkisini önlemeyi amaçlayan biyogaz enerji tesisinin yenilenebilir enerji üretimiyle ilçe ve ülke ekonomisine katkı sunacağını aktaran Yalçın, "Yaklaşık 30 dönüm arazi üzerine kurulacak tesis, 6 megavat üretim kapasitesine sahip olacak. 140 milyon lira bedelle ilçeye kazandırılacak tesisin, 2 yıl içinde tam kapasite çalışmaya başlaması planlanıyor." ifadelerini kullandı.

Yalçın, kurulum için Akdağmadeni Belediyesi bütçesinden ödeme yapılmayacağını, yap-işlet-devret yöntemiyle tüm maliyetlerin yüklenici firma tarafından karşılanacağını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Kurulumdan itibaren Akdağmadeni Belediyesine kar payı ödenecek, 15 yılın sonunda tesis tüm haklarıyla Akdağmadeni Belediyesine devredilecek. Akdağmadeni Belediyesi olarak çevreye duyarlı, geleceğimizi temiz yarınlara taşıyacak önemli projeler gerçekleştiriyoruz. Şimdi de bölgenin en fazla sayıda büyükbaş ve küçükbaş hayvanını barındıran ilçemizde hayvansal atıklardan enerji üretimi sağlanacak. Çiftçilerimize gübre desteğinde bulunurken doğamız korunacak. Biyogaz tesisi tam kapasite çalıştığı takdirde 6 megavat elektik enerjisi üretilecektir."