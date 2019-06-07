Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde dolu ve sağanak etkili oldu
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Akdağmadeni'nde dolu ve sağanak etkili oldu

1 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Akdağmadeni'nde dolu ve sağanak etkili oldu, System.String[]
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Doludan kaçmaya çalışan vatandaşlar yol kenarındaki iş yerleri ve kahvehanelere sığındı. Araçların üzerinde ve yol kenarlarında dolu birikirken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından ilçede sağanak yağış meydana geldi. Dolu ve sağanak yağışın ardından esnaf, iş yerlerinin önünde biriken suyu temizledi. - YOZGAT
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 05:46 Kaynak: İHA
Dolu Yağışı, Yozgat, Akdağmadeni, Güncel
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