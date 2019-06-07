Akdağmadeni'nde dolu ve sağanak yağışı etkili oldu
14 dakika önce
Akdağmadeni'nde dolu ve sağanak yağışı etkili olduYOZGAT - Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Akdağmadeni
Haber Yayın Tarihi : 07.06.2019 06:19 Kaynak: İHA
'nde dolu ve sağanak yağışı etkili oldu
YOZGAT - Yozgat
'ın Akdağmadeni ilçesinde akşam saatlerinde başlayan sağanak ve dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı.
Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde kısa süreli dolu yağışı etkili oldu. Misket büyüklüğündeki dolu ile birlikte bazı alanlar beyaza büründü. Yaklaşık 10 dakika süren dolu yağışı vatandaşlara zor anlar yaşattı. Doludan kaçmaya çalışan vatandaşlar yol kenarındaki iş yerleri ve kahvehanelere sığındı. Araçların üzerinde ve yol kenarlarında dolu birikirken, bazı vatandaşlar ise dolu yağışını cep telefonları ile görüntülemeye çalıştı. Yaklaşık 10 dakika süren dolunun ardından ilçede sağanak yağış meydana geldi. Dolu ve sağanak yağışın ardından esnaf, iş yerlerinin önünde biriken suyu temizledi.
Binali Yıldırım'ın Diyarbakır ziyaretinde dikkat çeken sözler: Kürt kardeşlerin seni başkan yapacak
Denizde kaybolan 15 yaşındaki gencin cesedi bulundu
FETÖ firarisi eski yüzbaşı çalılıkların arasında yakalandı
Got Talent yarışmacısı Alla Klyshta'nın cesedi nehirde bulundu