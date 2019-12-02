Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde "Huzur Akdağmadeni" uygulaması
Son Dakika Güncel Akdağmadeni'nde 'Huzur Akdağmadeni' uygulaması - Son Dakika

Akdağmadeni'nde "Huzur Akdağmadeni" uygulaması

6 saat önce

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından daha huzurlu bir Akdağmadeni için uygulama yapıldı.

Akdağmadeni'nde

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından daha huzurlu bir Akdağmadeni için uygulama yapıldı.


Akdağmadeni ilçesinde 73 polis ve 27 ekip ile umuma açık yerler, metruk bina, park ve bahçelerde huzur uygulaması gerçekleştirildi. Uygulama kapsamında 694 kişi ve 195 araç sorgulandı. Sorgulama sonucunda 1 aranan şahıs yakalanırken 2 şahsa da kapalı mekanda sigara içmekten idari işlem uygulandı. 2 iş yerine ise kapalı mekanda sigara içilmesine izin verdikleri için tutanak tutulmuş ve 2 şahsa 6136 sayılı kanuna muhalefetten işlem yapıldı. İlçede 1 kıraathaneye ruhsatsız iş yeri açmaktan tutanak tutuldu, 3 araca muayene sizlikten, 4 araca sigortasızlıktan, 1 araca standart dışı far kullanımından olmak üzere toplam 8 araca bin 245 TL idari para cezası uygulandı.


Denetimlerde polis kontrollerinden geçen bir vatandaş ise "Bu denetimler vatandaş için yapılıyor, denetimlerden ilçe halkı olarak memnunuz" dedi. - YOZGAT

Emniyet Müdürlüğü, Akdağmadeni, Yozgat, Huzur, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.12.2019 01:52 Kaynak: İHA
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