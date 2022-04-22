Akdağmadeni'nde kreş öğrencileri yardım için sergi açtı - Son Dakika
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Akdağmadeni'nde kreş öğrencileri yardım için sergi açtı

22.04.2022 18:33
Akdağmadeni'nde kreş öğrencileri yardım için sergi açtı

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediyenin Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilerin ebru ve geri dönüştürülebilir atıklardan yaptığı çalışmalar sergide satışa sunuldu.

Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde belediyenin Bizim Ev Kreş ve Gündüz Bakımevi'nde eğitim gören 4-6 yaş arası öğrencilerin ebru ve geri dönüştürülebilir atıklardan yaptığı çalışmalar sergide satışa sunuldu.

Bakımevinde düzenlenen sergiyi gezen Belediye Başkanı Nezih Yalçın, kreşte çocukların hayata hazırlandığını söyledi.

Yalçın, öğrencilerin, ebru sanatıyla yaptığı resimler ve geri dönüşümlü atıklardan oluşturdukları eserlerin sergilendiğini belirterek, "Sergiden elde edilecek gelirle ihtiyaç sahibi ailelere yardım yapılacak. Çocuklarımız yapmış oldukları yardımlar sayesinde bir sosyal sorumluluk projesi gerçekleştirmiş oluyor. Bu anlamı serginin ortaya çıkmasını sağlayan her bir çocuğumuza, değerli velilerimize ve öğretmenlerimize teşekkür ediyorum." dedi.

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Nezih Yalçın, Akdağmadeni, Yozgat, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdağmadeni'nde kreş öğrencileri yardım için sergi açtı - Son Dakika


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