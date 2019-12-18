Akdağmadeni'nde okul kantinleri denetlendi - Son Dakika
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Akdağmadeni'nde okul kantinleri denetlendi

6 saat önce

Akdağmadeni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde denetim yaptı.

Akdağmadeni'nde okul kantinleri denetlendi, System.String[]

Akdağmadeni Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, okul kantinlerinde denetim yaptı.


Zabıta ekipleri, öğrencilerin sağlığını tehdit edecek unsurların oluşmasını önlemek amacıyla ilçedeki okul kantinlerini kapsamlı bir şekilde denetledi.


Ankara'da ilkokul öğrencisinin okul kantininden aldığı sakıncalı bir ürün nedeniyle hayatını kaybetmesi üzerine Belediye zabıta ekipleri harekete geçti. Denetimlerini arttıran Akdağmadeni Belediyesi Zabıtası, okulları ve çevresinde faaliyet gösteren işletmelerde denetlemelerde bulundu. Zabıta ekipleri, satışta olan ürünlerin son kullanma tarihi ve hijyen kurallarına uyup uymadığı konusunda detaylı incelemeler gerçekleştirerek, işletme sahiplerine uyulması gereken kurallar hakkında bilgiler verdi. Yapılan denetimlerde Zabıta Müdürlüğü Akdağmadeni ilçesinde yapılan denetimlerde herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılmadığı bildirildi.


Halk sağlığı ve çocukların sağlıklı gelişimleri için işletmelerin kurallara uymalarını sağlamak amacı ile yapılan denetimlerin devam edeceği belirtildi. - YOZGAT

Zabıta Müdürlüğü, Akdağmadeni, Zabıta, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 03:16 Kaynak: İHA
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