Akdağmadeni'nde Servis Araçları Denetlendi - Son Dakika

Akdağmadeni'nde Servis Araçları Denetlendi

Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Akdağmadeni'nde taşımalı eğitim servis araçları denetlendi.

Yüz yüze eğitimin başlaması dolayısıyla Akdağmadeni'nde taşımalı eğitim servis araçları denetlendi. Uygulamaya Akdağmadeni İlçe Emniyet Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan ve Şube Müdürleri Hidayet Ceylan ve Bekir Kadim katıldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ersoy Ceylan, Ekipler, durdurdukları servis araçlarında evrak kontrolü yaparak, sürücüleri kurallara uymaları konusunda uyardı. Ceylan, Covid-19 salgının görüldüğü günden bugüne kadar Sağlık Bakanlığı Korona virüs Bilim Kurulunun tavsiyeleri ve Sayın Cumhurbaşkanımızın Başkanlığında toplanan Cumhurbaşkanlığı Kabinesinde salgının seyri ile orantılı tedbirler kararlaştırılmakta ve Milli Eğitim Bakanlığımızın emir ve görüşleri doğrultusunda da ilçemizde uygulamaya geçirilmektedir. Ceylan, Ayrıca ekipler, yeni tip korona virüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında durdurdukları servis araçlarındaki öğrenci sayısını, öğrencilerin maske takıp takmadıklarını, sosyal mesafe kurallarına uyulup uyulmadığını, dezenfektan bulunup bulunmadığını kontrol etti. - YOZGAT

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