Son Dakika Haberleri: Akdağmadeni'nde Typ Kurası Çekildi

Akdağmadeni'nde Typ Kurası Çekildi

38 dakika önce

Akdağmadeni ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 85 kişi kura ile belirlendi.

Akdağmadeni'nde Typ Kurası Çekildi, System.String[]
Akdağmadeni ilçesinde Toplum Yararı Programı (TYP) kapsamında istihdam edilecek 85 kişi kura ile belirlendi.


Kaymakamlık bünyesinde çalışacak işçilerin kura çekimi Akdağmadeni Kültür Merkezinde noter huzurunda yapıldı.

Kura çekimi sonrası AA muhabirine açıklama yapan Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Ertuğrul Bilgin, 85 kişilik istihdama 693 kişinin başvurduğunu söyledi.


Bilgin, "Kura ile isimleri belirlenen vatandaşlarımızın, önümüzdeki haftalarda istihdam alanlarına göre kurum görevlendirilmesi yapılacak." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.12.2018 03:00 Kaynak: AA

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