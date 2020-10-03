Akdağmadeni Ticaret ve Kültür Merkezin'de tadilat ve çevre düzenlemesi - Son Dakika

Yozgat'ın Akdağmadeni Belediyesi, Ticaret ve Kültür Merkezi'nde tadilat ve çevre düzenleme çalışması başlattı.

Akdağmadeni Belediye Başkanı Nezih Yalçın, Ticaret ve Kültür Merkezi'nin ilçe halkı ve esnafı için önemli olduğunu söyledi.

Esnafın yaşadığı sorunların giderilmesi ve bölgeyi daha cazibeli bir duruma getirecek çalışmalara başladıklarını ifade eden Yalçın, "Yıpranan zeminler yenilenecek, kültür merkezi önünde bulunan meydan yeniden düzenlenecek, bina içerisinde sorun teşkil eden özellikle su sızıntılarına neden olan sorunlar kısa süre içerisinde giderilecek. Dış cephe onarımları, zemin sağlamlaştırma ve çevre düzenleme çalışmaları tamamlandığında kültür merkezi yenilenen yüzüyle ilçemizin ticaret merkezi olmaya devam edecek." dedi.