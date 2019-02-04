Akdağmadeni Ziraat Odası Genel Kurulu Yapıldı

Seçime tek listeyle giren Akdağmadeni Ziraat Odası'nın mevcut başkanı Eyyup Elmalı güven tazeleyerek tekrardan Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı seçildi.

Seçime tek listeyle giren Akdağmadeni Ziraat Odası'nın mevcut başkanı Eyyup Elmalı güven tazeleyerek tekrardan Akdağmadeni Ziraat Odası Başkanı seçildi.



Düzenlenen Ziraat Odası Olağan Genel Kurul seçimine Eyyup Elmalı tek listeyle seçime girerek delegelerin tamamını oyunu alarak güven tazeledi. Ziraat Odası Başkanlığına 3. kez seçilen Eyyup Elmalı, çiftçilerin kalkınması ve gelişmesine yönelik çalışmalara dün olduğu gibi bundan sonra da aralıksız devam edeceklerini söyledi.



Elmalı, "Çiftçilerimizin sorunlarının isteklerinin yanında olacağız. Geçen dönemlerde sürdürdüğümüz projeleri geliştirerek devam edeceğiz. Benim düşüncem çiftçimizin doğduğu yerde doymasıdır. Göçe karşı olan bir başkan olarak çiftçimize alternatif gelir kaynakları ve olanakları sağlayacağız. Bölgemiz, konumu itibariyle tarım ve hayvancılığa daha elverişli olduğu için bu yönde gelişmesi gerekmektedir. Bu vesile ile üyelerimize bizleri tekrar başkanlığa layık gördükleri için teşekkür ediyorum" diye konuştu. - YOZGAT

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