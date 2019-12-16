Akdamar Adası'na bungalov ve çadır kurulması kararı turizmcileri sevindirdi - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdamar Adası'na bungalov ve çadır kurulması kararı turizmcileri sevindirdi - Son Dakika

Akdamar Adası'na bungalov ve çadır kurulması kararı turizmcileri sevindirdi

6 saat önce

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına İlişkin İlke Kararı, Van'da turizmcileri sevindirdi.

Akdamar Adası'na bungalov ve çadır kurulması kararı turizmcileri sevindirdi, System.String[]

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının Resmi Gazete'de yayımlanan Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına İlişkin İlke Kararı, Van'da turizmcileri sevindirdi. Kararda, Akdamar Adası gibi sit alanlarında artık bungalovlar ve çadır kampları yapılabileceği belirtildi.


Bakanlık, 5 Ocak 2017 tarihli Doğal Sit Alanları Koruma ve Kullanım Koşullarına İlişkin İlke Kararı, 16 Ekim 2019 tarihli yeni ilke kararıyla kaldırdı. Eski kararda sadece doğal sit alanları düzenleniyorken yeni kararla 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu kapsamında olan alanların kullanımı da düzenlendi. Kararla Kelebekler Vadisi, Akdamar Adası, Erzurum Narman Peribacaları gibi sit alanlarında artık bungalovlar ve çadır kampları yapılabileceğinin belirtilmesi, özellikle turizmcileri sevindirdi.


Konuyla ilgili açıklamada bulunan TÜRSAB Doğu Anadolu Bölge Yürütme Kurulu Başkanı Cevdet Özgökçe, bu kararı desteklediklerini ifade ederek, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi. Daha önceki yasada sit alanlarında çivi çakmanın bile yasak olduğunu hatırlatan Özgökçe, "Van Akdamar Adası'nda da artık çadır ve bungalovlara müsaade edilmesi, konaklama gün sayısını arttıracak. Burası nitelikli doğal koruma alanı. Karşıdaki yer kuşların barındığı alan, korunacak hassas alan olduğu için orada böyle bir izin yok. 10 bin metrekarelik bir alanda 50 ile 150 arasında bungalov evleri yapılabilecek. Bu da bizim elimizi bir hayli güçlü kıldı" dedi.


Bungalov evleri ile çadırların sahil bandına yapılabileceğini dile getiren Özgökçe, "Metrekareye vurduğumuzda bir hayli fazla sayı çıkıyor, ama biz o kadar yoğun bir bungalov evinin olmasını istemiyoruz. Çünkü buranın doğasını korumak lazım" ifadelerini kullandı.


Akdamar Adası'na bungalov ve çadır kamplarının kurulmasının ilin turizmine büyük katkısı olacağını vurgulayan Başkan Özgökçe, "Adada birkaç gece konaklamak, oksijeni almanın yanında görsel şölende farklı olur. Bu anlamda bu işin ehline verilmesi daha da güzel olacaktır" diye konuştu. - VAN

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 16.12.2019 01:01 Kaynak: İHA
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