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Akdamar Adası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi - Son Dakika

Akdamar Adası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi

21.02.2022 09:22
Akdamar Adası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi

Van Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında Akdamar Adası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi.

Van Büyükşehir Belediyesi, kültürel etkinlikler kapsamında Akdamar Adası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi.

Büyükşehir Belediyesinin vatandaşlara yönelik başlattığı kültürel etkinlikler devam ediyor.

Bu kapsamda, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığınca düzenlenen etkinlik bu hafta Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda yapıldı.

Otobüslerle merkezden alınarak Edremit iskelesine getirilen vatandaşlar, buradan deniz otobüsleriyle Akdamar Adası'na ulaştırıldı.

Doğaseverler ve vatandaşlar etkinlik kapsamında tarihi kiliseyi ve adayı gezdi, eşsiz manzarayı fotoğrafladı.

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Büyükşehir Belediyesi, Akdamar Adası, Gevaş, Van, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdamar Adası'nda doğa yürüyüşü ve fotoğraf etkinliği düzenledi - Son Dakika


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