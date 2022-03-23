Akdamar Adası'nı ilk 3 ayda 15 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
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Akdamar Adası'nı ilk 3 ayda 15 bin turist ziyaret etti

23.03.2022 15:28

İnanç turizminin önemli değerlerinden biri olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi'ni (Anıt Müze), ocak ayından bu yana 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

İnanç turizminin önemli değerlerinden biri olan Van Gölü'ndeki Akdamar Adası ve burada bulunan Akdamar Kilisesi'ni (Anıt Müze), ocak ayından bu yana 15 bin yerli ve yabancı turist ziyaret etti.

Havaların ısınmasıyla ziyaretçi sayısında büyük artışın yaşandığı Gevaş ilçesi sınırlarındaki Akdamar Adası, birçok ilden ve çeşitli ülkelerden gelen misafirlere ev sahipliği yapıyor.

Van Gölü'nün eşsiz maviliği ortasındaki ada ve üzerindeki kiliseyi görmeden kentten ayrılmayan turistler, Edremit ve Gevaş ilçelerindeki iskelelerden kalkan teknelerle yarım saatlik yolculuğun ardından adaya ulaşıyor.

Gölün ve temiz havanın tadını çıkaran ziyaretçiler, adanın eşsiz manzarasında bolca fotoğraf çekerek yaşadıkları güzel anları ölümsüzleştiriyor.

Bu günlerde ülkelerindeki nevruz tatili dolayısıyla kente gelen İranlı turistlerin yoğunluk oluşturduğu adayı, ocak ayından bu yana 15 bin turist ziyaret etti.

"Rakamlar Van'da büyük bir patlamanın göstergesi"

Kültür ve Turizm İl Müdürü Erol Uslu, AA muhabirine, son günlerde kentte turizm anlamında hareketliliğin yaşandığını ifade etti.

Tatillerini Van'da geçirmek isteyen binlerce İranlı turistin kentin tarihi, turistik mekanları ile doğal güzelliklerini görme fırsatı bulduğunu anlatan Uslu, şunları kaydetti:

"Van'ın her tarafında turistleri görmek mutlu ediyor. Farklı destinasyon noktaları oluşturarak turizm çeşitliliğini arttırmaya çalışıyoruz. Van'ın tarihi, kültürü ve doğal güzellikleriyle hak ettiği noktaya gelmesinin zamanı geldi. Güzel etkinlikler ve festivallerle sadece İran'dan değil komşu diğer ülkelerden de turist çekmeye çalışacağız. Akdamar Adası'nda bu yıl daha çok insan çekmek için çalışma yürütüyoruz. Sadece dün 1000 kişi adayı ziyaret etti. Ocak ayından bu yana 15 bin insan kışın Akdamar Adası'nı görmeye geldi. Bu rakamlar Van turizminde büyük bir patlamanın göstergesi."

İranlı tur rehberi İrfan Haşimi ise "Ülkemizde 14 günlük bir tatil süresi var. Biz de hem ülkemize yakın olması hem de kültürlerimiz birbirine yakın olduğu için Van'a geliyoruz. Burada kaldığımız süre zarfında hem tatil yapıyoruz hem de tarihi ve doğal güzellikleri geziyoruz. Bugün de Akdamar Adası'nı ziyaret ettik, buraya hayran kaldık." dedi.

Tahran'dan gelen Semine Horanfiraz da "İlk kez Van'a geliyorum. Tarihi mekanları çok güzel, insanları çok misafirperver. Hem gezdik hem de eğlendik. Özellikle Van Gölü ve Akdamar Adası çok güzel. Fırsat buldukça her yıl gelmeye çalışacağım." ifadelerini kullandı.

Raşine Hayirhar, "5 gündüz Van'dayım. Ailece tatile geldik. Burada binlerce yıllık tarihi mekanlar var. Buranın tarihine, güzelliklerine hayran kaldık." dedi.

Akdamar Adası'nı ilk 3 ayda 15 bin turist ziyaret etti
Akdamar Adası'nı ilk 3 ayda 15 bin turist ziyaret etti
Akdamar Adası'nı ilk 3 ayda 15 bin turist ziyaret etti

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdamar Adası'nı ilk 3 ayda 15 bin turist ziyaret etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdamar Adası'nı ilk 3 ayda 15 bin turist ziyaret etti - Son Dakika
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