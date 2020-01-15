Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar - Son Dakika

Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar

6 saat önce

Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu.

Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, System.String[]

Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu.


Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, Van'da etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor. Kar yağışının ardından zemin beyaza bürünürken adada bulunan ve yuvalarından çıkan tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu. Kar örtüsü üzerinde gezinen tavşanlar, doğa fotoğrafçısı Murat Cacim'in objektifine yansımasıyla güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu. - VAN

Van, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:04 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Hastane tuvaletinde doğurduğu bebeğini bırakıp kaçtı
Kafede 300 lira için dehşet saçtı: 1 ölü, 1 yaralı Araçların vızır vızır geçtiği yolda motosikletle 2 yatak taşıdılar Evlilik programına da katılan hırsızlık şüphelisi yakalandı

Son Dakika Haberleri
20:15 2 hafta önce evlendiği eşinin erkek olduğu ortaya çıkan imam görevden alındı - Son Dakika Haber
20:11 HDP İstanbul İl binasına silahlı saldırının ardından il başkanları basın açıklaması yaptı - Son Dakika Haber
20:11 Hindistan'dan Ankara'ya Keşmir tepkisi: Türkiye'den ithalatını sınırlandırıyor - Son Dakika Haber
20:11 Dünyada çocuk yetiştirmek için en uygun ülke neresi ? - Son Dakika Haber
20:10 İzmir'de devlet hastanesi tuvaletinde bebek cesedi bulundu - Son Dakika Haber
19:36 Rusya'da Medyedev'in istifasının ardından başbakan olacak kişi belli oldu - Son Dakika Haber
18:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Trump ile Libya'daki son durumu görüştü - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.01.2020 20:22:24. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]