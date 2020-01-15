Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar - Son Dakika

Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar

6 saat önce

Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu.

Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, System.String[]

Van'ın önemli turizm merkezlerinden biri olan Akdamar Adası'nın daimi misafirleri tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu.

Her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayan Akdamar Adası ve üzerindeki kilise, Van'da etkili olan kar yağışının ardından oluşan beyaz görüntüsüyle yerli ve yabancı turistleri adeta büyülüyor. Kar yağışının ardından zemin beyaza bürünürken adada bulunan ve yuvalarından çıkan tavşanlar, kar örtüsü üzerinde gezinirken güzel görüntüler oluşturdu. Kar örtüsü üzerinde gezinen tavşanlar, doğa fotoğrafçısı Murat Cacim'in objektifine yansımasıyla güzel görüntülerin ortaya çıkmasına neden oldu.

(İHA)

Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.01.2020 02:15 Kaynak: İHA
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