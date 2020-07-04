Akdamar Adası ziyaretine pandemi kısıtlaması - Son Dakika

Akdamar Adası ziyaretine pandemi kısıtlaması

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar Adası ve kilisesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilecek.

Van'ın Gevaş ilçesinde yer alan Akdamar Adası ve kilisesi, yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında saat 10.00 ile 17.00 saatleri arasında ziyaret edilecek.

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Her yıl binlerce kişinin ziyaret ettiği Akdamar Adası korona virüs önlemleri kapsamında mart ayında ziyaretçilere kapatılmış, normalleşme süreci ile birlikte tekrar belli kısıtlamalar çerçevesinde tekrar ziyaretçilere açıldı. 1 Haziran normalleşme süreci ile birlikte diğer illerdeki tüm müze ve ören yerleri gibi Akdamar Adası'nın da günün belli saatlerinde açık olacağını ifade eden Van Urartu Müzesi Müdürü Erol Uslu, "Ülkemizdeki tüm müze ve ören yerleri yaklaşık olarak 2 ay kapalı kaldı. Ancak normalleşme süreciyle birlikte 1 Haziran 2020 tarihinden itibaren tüm müze ve ören yerleri ziyarete tekrardan açılmıştır. İlimizde de Van Urartu Müzesi, Akdamar Anıt Müzesi ile Van Kalesi ören yerleri de normalleşme süreciyle birlikte tekrardan ziyarete kapılarını açmıştır. Ancak normalleşme sürecinden dolayı tüm Türkiye'de ki müze ve ören yerlerinde olduğu gibi ilimizdeki bu ören yerlerinde de giriş ve çıkışlarda bazı sınırlandırmalar getirilmiştir. Getirilen bu sınırlandırmaların sadece Covid-19 pandemisinden dolayı olduğunun bilinmesi gerekir" dedi.


Van Müze Müdürlüğünce pandemiden dolayı bir eylem planının hazırlandığını dile getiren Uslu, "Bu eylem planı kapsamında müze ve ören yerine aynı anda kaç ziyaretçinin giriş yapacağı, sosyal mesafenin koruma konusunda uyarı levhalarının konulduğu noktalar belirlenmiştir. Kültür ve Turizm Bakanlığınca alınan karar gereğince; Van Urartu Müzesi, Akdamar Anıt Müzesi ile Van Kalesi Ören Yeri saat 10.00 ile 17.00 arası ziyarete açık olarak belirlenmiştir. Ayrıca genel temizlik nedeniyle Van Urartu Müzesi ile Akdamar Anıt Müzesi pazartesi günleri kapalı bulundurulacağı karara bağlanmıştır. Bakanlıkça alınan bu karar tamamen pandemiden kaynaklı olduğunun bilinmesi gerekir. İnşallah ilerde normal hayata dönüldüğü zaman Van Urartu Müzesi ile Akdamar Anıt Müzesi'nin giriş ve çıkışları tekrardan eski giriş-çıkış saatlerine dönecektir" ifadelerine yer verdi. - VAN

Koronavirüs, Ören, Van, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.07.2020 12:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdamar Adası ziyaretine pandemi kısıtlaması - Son Dakika

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