Akdamar Kilisesi'nde 8'inci ayin, sınırlı sayıda katılımla yapılacak - Son Dakika

VAN Gölü'ndeki Akdamar Adası'nda bulunan Akdamar Kilisesi'nde bu yıl 8'incisi düzenlenecek ayinin, sınırlı sayıda katılımla yapılacağı, ayinin yapılacağı gün Akdamar Adası'na ziyaretçi kabul edilmeyeceği açıklandı.

Van Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle Akdamar Adası'ndaki Akdamar Anıt Müzesi'nde gerçekleştirilecek ayin için gerekli pandemi tedbirleri uygulanacaktır. Ermeni Patrikhanesi'nden de sınırlı katılımın olacağı ayin, saat 09.00 itibariyle başlayacaktır. Ayinin yapılacağı 06.09.2020 tarihinde Akdamar Adası'na ziyaretçi kabul edilmeyecek, akredite olan görevliler de gerekli kontrollerin ardından adaya alınacaklardır" denildi.