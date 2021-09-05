Akdamar Kilisesi'nde 9. Ayin - Son Dakika
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Akdamar Kilisesi'nde 9. Ayin

05.09.2021 19:48
Akdamar Kilisesi'nde 9. Ayin

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde Ermeniler tarafından bu yıl 9'uncu ayin yapıldı.

Van'ın Gevaş ilçesindeki Akdamar Adası'nda bulunan tarihi Akdamar Kilisesi'nde Ermeniler tarafından bu yıl 9'uncu ayin yapıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın izniyle yılda bir kez yapılan ayine, pandemi nedeniyle sınırlı sayıda kişi alındı. Akdamar Adası, ayinin yapıldığı saatlerde ziyaretçilere kapatıldı. Ayin, internet üzerinden canlı olarak izlenebildi.

Sabah saatlerinde Gevaş ilçesindeki iskeleden, beraberindeki din adamlarıyla adaya gelen Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan ayini yönetti.

Ayini Vali Mehmet Emin Bilmez, Gevaş Kaymakamı Hamit Genç, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hüseyin Bekmez, İl Emniyet Müdürü Atanur Aydın, davetliler ve çok sayıda gazeteci izledi.

Yaklaşık 2 saat süren ayin sonrası gazetecilere açıklama yapan Vali Mehmet Emin Bilmez, ayinin huzur ortamında icra edildiğini söyledi.

Organizede emeği geçenlere teşekkür eden Vali Bilmez, "Dileğim, önümüzdeki yıl salgından arınmış bir ortamda, daha kalabalık grupların katıldığı, daha güzel ve fazla etkinliklerle birlikte ayinin düzenlenmesidir. Ayinlerin, düğünlerin yapılması, eğitimin başlaması ve hayatın bir an önce normale dönmesi için bütün vatandaşlarımızın da aşı olması gerektiğini buradan da ifade ediyorum. " diye konuştu.

Türkiye Ermenileri Patrikliği Genel Sekreteri ve Ruhani Meclis Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan ise, sevgi adası Akdamar'dan bütün dünyaya sevgi mesajları verdiklerini dile getirdi.

Bu yıl salgın nedeniyle burukluk yaşadıklarını belirten Başrahip Anuşyan, şunları kaydetti:

"Bizlerin bir şeyleri başlatması gerekiyor. Başkalarından bu sevginin aktarılmasını beklemek doğru değil. Bunu bizim yapmamız gerekiyor. Her zaman ilk adımı bu ülkede atmamız en doğrusu. Mutluyuz ama bir burukluk var. Ülkemizin, dünyanın sağlık şartlarından dolayı bir burukluk yaşıyoruz. Bu burukluğun tekrar mutluluğa dönüşmesi, bütün hastaların şifa bulması için dua ettik. Herkese çok teşekkür ederiz. "

Ayin programı dua edilmesiyle son buldu.

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Kaynak: Habermetre

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Son Dakika Toplum Akdamar Kilisesi'nde 9. Ayin - Son Dakika

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