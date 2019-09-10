Akdemir, Devrek Tapu Müdür Vekili oldu

Devrek Tapu Müdürlüğüne Gönül Akdemir, Müdür Vekili olarak göreve başladı.



Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 7 yıl görev yapan Sadrettin Erdem'in boşalan koltuğuna aynı kurumda müdür yardımcısı olarak görev yapan Gönül Akdemir atandı. Evli ve iki çocuk annesi olan Akdemir, uzun yıllardır birçok il ve ilçelerdeki tapu müdürlüklerinin çeşitli kademelerinde görevlerde yer aldı. - ZONGULDAK