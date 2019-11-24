Son Dakika Haberleri: Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
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Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem

6 saat önce

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem, System.String[]

Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Antalya'nın Kumluca ilçesinden yaklaşık 33 kilometre açık denizde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinden, depremin saat 13.57'de ve 16.23 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin Kumluca ilçesinde çok hafif şekilde hissedildiği bildirildi. - ANTALYA

Kumluca, Antalya, Deprem, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
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