Akdeniz açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 24.11.2019 02:42 Kaynak: İHA
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Antalya'nın Kumluca ilçesinden yaklaşık 33 kilometre açık denizde 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldi. AFAD Deprem Dairesinden, depremin saat 13.57'de ve 16.23 kilometre derinlikte meydana geldiği açıklandı. Depremin Kumluca ilçesinde çok hafif şekilde hissedildiği bildirildi. - ANTALYA
Milletvekilleri, trafikte geçiş üstünlüğü sağlayan çakar lamba konusunda ısrarcı Adana'da 4,0 büyüklüğünde deprem meydana geldi Meteoroloji'den Batı Akdeniz ve Güney Ege için şiddetli sağanak uyarısı Başakşehir'de yangın faciası: Biri bebek 2 kardeş hayatını kaybetti