Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem - Son Dakika

Akdeniz açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem
6 saat önce
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Haber Yayın Tarihi: 15.03.2020 11:45 Kaynak: İHA
Antalya'nın Kumluca ilçesi açıklarında 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) Deprem Dairesinin verilerine göre, saat 20.27'de Antalya'nın Kumluca ilçesinin 60.27 kilometre açığında Richter ölçeğine göre 4.0 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem, 24.16 kilometre derinlikte gerçekleşti.
(İHA)
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