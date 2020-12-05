Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem Karaman'da kayaları yerinden oynattı - Son Dakika

Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem Karaman'da kayaları yerinden oynattı

05.12.2020 18:27
Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem Karaman'da kayaları yerinden oynattı, System.String[]

Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Karaman'ın Ermenek ilçesinde kayaları yerinden oynattı.

Akdeniz açıklarında saat 15.44'te meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki deprem Karaman'ın Ermenek ilçesinde kayaları yerinden oynattı. Kayalıklardan toz bulutun yükseldiği onlar ise korku yaşayan bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Antalya'nın Gazipaşa ilçesi açıklarında meydana gelen deprem diğer iller gibi Karaman'da da ciddi anlamda hissedildi. Gazipaşa ilçesine sınır olan Karaman'ın Ermenek ilçesinde deprem nedeniyle bazı kayalar yerinden oynayarak koptu. Kayaların yerinden oynayarak kopmasının ardından toz bulu yükseldi. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde toz bulutun yükseldiği ve vatandaşların tedirgin olduklarına dair sesler yer aldı.

KAYALIKLARIN DÜŞTÜĞÜ YERE YAKIN EVLER VE OTOGAR BULUNUYOR

Öte yandan, kayalıkların düştüğü yere yaklaşık 300 metre mesafe otogarın ve evlerin bulunduğu öğrenildi. Kayalıkların bu alanlara düşmemesi olası yaralanma ve can kaybının önüne geçmiş oldu.

İlçenin Keçipazar Mahalle Muhtarı Musa Küçük, "Ben muhtarlıktaydım deprem olduğu anda dışarı fırladım. Arkama baktım kayaların düştüğünü gördüm. Ortalık toz duman oldu. Taşın düştüğü yer evlere ve otogara yaklaşık 300 metre. Millet tedirgin ve korku içinde" dedi.

(Zekeriya Başar/İHA)

Ermenek, Akdeniz, Karaman, Deprem, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz açıklarındaki 5.2'lik deprem Karaman'da kayaları yerinden oynattı - Son Dakika


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