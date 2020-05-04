Akdeniz anemisi hastalarından kan bağışı çağrısı - Son Dakika

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle kan bağışında yaşanan azalma üzerine, düzenli nakil almak zorunda olan Akdeniz anemisi (talasemi) hastaları vatandaşlara kan bağışı çağrısında bulundu.

Talasemi Federasyonu Genel Başkanı Burhan Kerimoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde yaklaşık 5 bin civarında talasemi hastası bulunduğunu söyledi.

Hastalığın Türkiye'de özellikle Akdeniz Bölgesi'nde yoğunluk gösterdiğini anlatan Kerimoğlu, şöyle konuştu:

"Akdeniz anemisinde özellikle hastalar 3 haftada bir düzenli kan transfüzyonu almak zorundalar. Eğer düzenli kan transfüzyonu alamazlarsa normal yaşamlarını sağlıklı bir insan gibi sürdüremezler. Bu konuda tüm ülkeleri ve bizi etkileyen Kovid-19, özellikle son bir aydır ülkemizde ciddi olarak talasemi hastalarında sorun oluşturuyor. Buradaki en büyük sorun tabi kan temininde olan sorundur. Türk Kızılaya kan bağışlayan gönüllü bağışçılarımız, sokağa çıkmakta oldukça tereddütler yaşıyorlar ve kan bağışında bulunamıyorlar."

"Hastaların yaşamları, ilerleyen süreçte ciddi sıkıntılara girebilir"

Kanın, sadece insandan insana aktarılan "ciddi bir hayati sıvı" olduğunu vurgulayan Kerimoğlu, bu yüzden tek temel kaynağın da insan olduğunu ifade etti.

Türkiye genelinde kan bağışında sıkıntı yaşandığını, Türk Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık'ın da bağış çağrısında bulunduğunu hatırlatan Kerimoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgesel olarak da ciddi anlamda düşüşler var. Bugün talasemi hastalarında minimum olarak bir hasta en az 21 günde 2 veya 3 ünite kan alır. Kan alamadıklarında solgun hale geçerler, bitkin olurlar, yaşamları ilerleyen süreçte ciddi sıkıntılara girebilir. Eğer süreç uzayacak olarsa bu hastalarımızın hayatı riske girmiş olur."

Tüm sağlıklı vatandaşlara, Türk Kızılaya kan bağışında bulunmaları konusunda çağrı yapan Kerimoğlu, şunları kaydetti:

"Bizim için burada en büyük çözüm, öncelikli olarak sağlıklı insanların hiç korkmadan Türk Kızılaya düzenli olarak kan bağışlarını sürdürmeleri. Aynı zamanda bu hastaların yakın ailelerinin de kan bağışına destek vermelerini istiyoruz. Zaten son zamanlarda biz hastalarımıza şu öneride bulunuyoruz, eğer stoklarımız azaldıysa kan gruplarına göre kan bulamıyorsanız size yakın olan akrabalardan sağlıklı bireyleri donör olarak kendi yaşamınızı idame ettirme açısından düzenli olarak kan merkezlerine yönlendirebilirsiniz."

Hastalar da kan bağışı çağrısında bulundu

Talasemi hastası 29 yaşındaki Ahmet Yetkin de Akdeniz anemisiyle mücadele ederek yaşamını sürdürdüğünü anlattı.

Kovid-19 öncesinde hiçbir şekilde kan bulma sıkıntısı yaşamadığını ancak bu süreçte ciddi sorunlarla karşı karşıya geldiklerini aktaran Yetkin, 3 haftada bir kan alması gerektiğini aktardı. Yetkin, "Bazen sağ olsun arkadaşlardan istiyoruz, uygunsa kan grubu onlar veriyor. Türk milletine sesleniyorum; özellikle sokağa çıkabilenler düzenli olarak kan verdiklerinde, bizim ve bizim gibi hastaların yaşamsal fonksiyonlarını düzenli olarak sağlamasına yardımcı olurlar. O yüzden gönüllü olarak kan vermelerini rica ediyorum." diye konuştu.

26 yaşındaki Talasemi hastası Uğur Özer de kan stoklarında yaşanan düşüş nedeniyle endişe duyduklarını dile getirerek, "Bağış noktalarında gerekli önlemler alınmış. Vatandaşlarımız endişe etmesin, onlardan bağış yapmalarını rica ediyoruz." dedi.