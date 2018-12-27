Son Dakika Haberleri: Akdeniz Anemisi Reyhan İçin Kan Bağışında Bulundular (2)

Akdeniz Anemisi Reyhan İçin Kan Bağışında Bulundular (2)

1 saat önce

REYHAN'A DONÖR BULUNDUKocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasemi majör) hastası olan Reyhan Sümertaş'a (12), İstanbul Göztepe'de özel hastanede uygun donör bulundu.

Akdeniz Anemisi Reyhan İçin Kan Bağışında Bulundular (2), System.String[]
REYHAN'A DONÖR BULUNDU

Kocaeli'nin Darıca ilçesinde yaşayan ve doğuştan Akdeniz anemisi (talasemi majör) hastası olan Reyhan Sümertaş'a (12), İstanbul Göztepe'de özel hastanede uygun donör bulundu. Reyhan Sümertaş'ın annesi Sibel Sümertaş çok mutlu olduğunu söyleyerek, "Göztepe'de özel bir hastanede bulundu. 3 milyonluk bir havuzları var. Oradan çıkmış ve bu kadar insan da bizimle heba oldu. Hiçbiri vazgeçmedi ve bir tek kişi bile gitmedi. Hepsine teşekkür ediyorum. Anne olarak değil insan olarak gerçekten çok teşekkür ediyorum. Kuyruktan kimse ayrılmadı" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 27.12.2018 06:31 Kaynak: DHA

Darıca, Akdeniz, Güncel
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