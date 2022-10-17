"Akdeniz Araştırma 1 Gemisi" Lübnan kara sularında, "balıkçılık" çalışmalarına katıldı - Son Dakika
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"Akdeniz Araştırma 1 Gemisi" Lübnan kara sularında, "balıkçılık" çalışmalarına katıldı

17.10.2022 16:52

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ne bağlı "Akdeniz Araştırma 1 Gemisi", Lübnan'ın kara sularında balık ekosistemi üzerindeki çalışmalara katıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü'ne bağlı "Akdeniz Araştırma 1 Gemisi", Lübnan'ın kara sularında balık ekosistemi üzerindeki çalışmalara katıldı.

Lübnan Hükümeti ile Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) iş birliği kapsamında Lübnan'a gelen "Akdeniz Araştırma 1 Gemisi" personelinin, Lübnanlı uzmanlarla yaptığı 15 günlük çalışma sona erdi.

Lübnan'dan ayrılmadan önce Beyrut limanına demirleyen gemi personeli ve araştırmacılara teşekkür etmek için düzenlenen toplantıya Lübnan Tarım Bakanı Abbas Hacı Hasan ve FAO Lübnan yetkilileri katıldı.

Törende AA muhabirine konuşan Bakan Hasan, söz konusu çalışmayı, "Lübnan'da balıkçılık potansiyelinin ortaya çıkarılması üzerine yapılan önemli çalışmalardan biri. Ülkenin balıkçılık sektöründe potansiyelini ortaya çıkarmaya yönelik bir adım." şeklinde değerlendirdi.

Türkiye'nin balıkçılık sektöründe ilerleme kaydeden ülkelerin arasında yer aldığını anlatan Hasan, "Bu konuda dünyada özellikle balık avlanması hususunda ilerleme kaydetmiş ülkelerle ortaklık yapıp onların tecrübelerinden faydalanmak istiyoruz. Lübnan ve Türkiye arasında bu sektördeki iş birliğinin güçlendirilmesi için bir mutabakat zaptı hazırlandı ve inşallah yakında da imzalanacaktır. Türkiye'nin bu konuda tecrübeleri gerçekten çok önemlidir." dedi.

"Burada 2 türlü veri derliyoruz"

Gemide bulunan Akdeniz Su Ürünleri Araştırma, Üretme ve Eğitim Enstitüsü Araştırmacısı Coşkun Menderes Aydın, daha önce de Lübnan'a geldiklerini aktararak,"İkinci seferdir Lübnan'dayız. FAO ve Lübnan hükümetinin ortaklığı ile burada deneysel balıkçılık kaynakları üzerinde incelemeler yapıyoruz. Buradaki amacımız elde edilen verilerle ekosistem üzerinde belli çıkarımlar yapmak, Akdeniz'in diğer bölgeleriyle karşılaştırma yapmak." diye konuştu.

Yaklaşık 2 hafta boyunca Lübnanlı meslektaşlarıyla çalıştıklarını belirten Aydın, şunları kaydetti:

"Bu veriler onlar için çok kıymetli idi. Umuyoruz ki bu veriler Lübnan balıkçılık sektöründe kullanılabilecek. Burada 2 türlü veri derliyoruz. Birincisi balıkların tür çeşitliliği ve yoğunluklarına ilişkin veriler, ikincisi ise balıkların biyolojisiyle alakalı. Birinci veriyi hızlı bir şekilde avcılıktan sonra gemide laboratuvarımızda yapabiliyoruz. Diğer işlemler ise Lübnan'daki kurumlar tarafından gerçekleştiriliyor. Sonra veriler birleştirilip ekosistem üzerinde çıkarımlar yapılıyor."

"Yaklaşık 650 mil kadar bir alanı taradık"

Akdeniz Araştırma-1 Gemisi'nin 1. Kaptanı Ali Özbolat da 1 Ekim'de yola çıktıklarını hatırlatarak, "3 Ekim'de Lübnan kara sularına giriş yaptık. Yaklaşık 650 mil kadar bir alanı taradık. Lübnan kuzeyindeki Trablusşam sahilinden güneyindeki Sayda kentine kadar... Bütün bu alanda 8 metreden 800 metreye kadar taramalar yaptık. Balıkçılık açısından iyi olan bölgeleri tespit ettik. Bölgedeki tüm çalışmalarımızı 15 gün içerisinde tamamladık." diye konuştu.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel 'Akdeniz Araştırma 1 Gemisi' Lübnan kara sularında, 'balıkçılık' çalışmalarına katıldı - Son Dakika

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