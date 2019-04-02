Akdeniz ateşi

Kadın voleybolunda Avrupa
kupalarına bu sezon Türkiye
ve İtalya
temsilcileri damga vurdu. CEV Kupası’nda İtalya'nın Yamamay e-work Busto Arsizio takımı zirveye çıkarken; Challenge Kupası şampiyonu Saugella Monza
da finalde temsilcimiz Aydın
BBSK’yı geçti.
CEV Şampiyonlar Ligi’nde ise yarı final tablosu, turnuvaya üçer takımla başlayan bu iki ülkenin temsilcilerinden oluştu. Yapılan format değişikliği ile ilk kez iki maçlı sisteme göre gerçekleştirilecek yarı finallerde son şampiyon VakıfBank, Igor Gorgonzola Novara ile oynarken; Fenerbahçe Opet
de Imoco Volley Conegliano karşısında final kovalayacak. Avrupa’nın en büyüğü ise 18 Mayıs’ta Berlin’de erkekler finali ile önlü arkalı oynanacak Süper Final’de belli olacak.
Halef-selef ilişkisi
1992-2010 yılları arasında İtalyanlar 13 zaferle Şampiyonlar Ligi’ni domine ederken, kulüplerimiz 2011’den bu yana tam altı kez Avrupa’nın zirvesine çıktı. Bu süreçte İtalyan takımları ise sadece bir kez (2016) altın madalyanın sahibi oldu. 2010 sonrasındaki ekonomik krizin fazlasıyla vurduğu İtalya Ligi, gücünün önemli bölümünü Türkiye, Rusya
ve Azerbaycan
gibi ülkelere kaptırmıştı. Ekonomik düzelme ve yeni nesille birlikte tekrar toparlanma emareleri gösteren İtalyan kulüpleri karşısında temsilcilerimiz, tarihte aynı ülke takımlarının oynadığı ilk finale imza atmaya çalışacak.
Bugün başlayacak yarı finallere bir göz atalım:
Fenerbahçe Opet - Imoco Volley Conegliano
Fenerbahçe Opet geçen sene grup aşamasında iki kez kaybettiği rakibinden rövanşı alarak, şampiyonluğa ulaştığı 2012’den beri ilk defa finale çıkmaya çalışacak. Çeyrek finalde Savino Del Bene Scandicci karşısında iki maçta ürettiği 56 sayıyla yıldızlaşan Melissa Vargas'ın yanı sıra, turnuvada en çok servis sayısı kaydedenler listesinde Vargas’la beraber ilk üçü oluşturan Samantha Bricio ve Eda Erdem
Dündar yine önemli sorumluluklar üstlenecek.
2017’de gümüş, 2018’de bronz madalyanın sahibi olan Imoco Volley Conegliano ise koleksiyonuna altını da ekleyebilmek için yoluna devam etmek istiyor. Yarıfinalistler arasında grubunu lider tamamlamayan tek takım olan Conegliano, çeyrek finalde evinde Eczacıbaşı
VitrA’ya 3-0 kaybetmesine rağmen İstanbul’daki rövanşı 3-1 kazanıp altın setle tur atladı.Eski VakıfBank oyuncusu Kimberly Hill
ve Polonyalı pasör Joanna Wolosz, koç Daniele Santarelli’nin en güvendiği eller konumunda.
VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara
Son iki yılın Avrupa ve dünya Şampiyonu VakıfBank, CEV Şampiyonlar Ligi’nde üst üste yedinci kez yarı finaldeki yerini aldı. 2008’den beri takımın başında olan Giovanni Guidetti ve öğrencileri çeyrek final ilk maçında Dinamo Moskova’ya 3-2 kaybetse de, İstanbul’da güçlü rakibine set vermeden adını son dörde yazdırdı. Temsilcimiz tecrübesi ve oturmuş kadrosu ile öne çıkıyor. A Milli Takımımız
ve Galatasaray’dan tanıdığımız Massimo Barbolini’nin çalıştırdığı Igor Gorgonzola Novara ise tarihinde ilk kez yükseldiği yarı finalde 40’ına merdiven dayamış efsane Francesca Piccinini ile 20 yaşındaki Paola Ogechi Egonu gibi yetenekli isimlerin uyumuna güveniyor. Organizasyonun namağlup tek takımı konumundaki Novara, bir önceki turda Allianz MTV Stuttgart’ı çok da zorlanmadan geçmesini sağlayan performansı tekrarlamaya çalışacak.
Yarı final programı
İlk maçlar
Imoco Volley Conegliano - Fenerbahçe Opet
Tarih: 02.04.2019/ TSİ 21.30
Yer: PalaVerde/ Treviso
VakıfBank - Igor Gorgonzola Novara
Tarih: 04.04.2019/ TSİ 19.00
Yer: VakıfBank Spor Sarayı/ İstanbul
Rövanş maçları
Fenerbahçe Opet - Imoco Volley Conegliano
Tarih: 09.04.2019/ TSİ 19.00
Yer: Burhan Felek
Voleybol Salonu/ İstanbul
Igor Gorgonzola Novara - VakıfBank
Tarih: 10.04.2019/ TSİ 21.30
Yer: Pala Igor Gorgonzola/ Novara