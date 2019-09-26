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Akdeniz balıklarını yemenin tam zamanı

1 saat önce

ANTALYA Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, Balık Hali'nde barbun, mercan, mezgit gibi Akdeniz'de çıkan balık türlerinde artış yaşandığını söyledi.

Akdeniz balıklarını yemenin tam zamanı, System.String[]

ANTALYA Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, Balık Hali'nde barbun, mercan, mezgit gibi Akdeniz'de çıkan balık türlerinde artış yaşandığını söyledi. Balık fiyatlarında geçen seneye göre artış olmadığını belirten Demir, "Her keseye, her bütçeye uygun balıklarımız mevcut" dedi.

Türkiye'de balık av sezonunun 1 Eylül itibarıyla başlamasıyla balık halleri hareketlendi. Antalya- Kemer karayolu üzerinde yer alan Balıkçı Hali'nde sabaha karşı kasalardan indirilen balıklar, türleri ve boylarına göre ayrılıp mezat için hazırlanıyor. Market ve restoran işletmelerinin yanı sıra birçok vatandaş, almak istedikleri balıkların mezatına katılıyor.

Antalya Balık Komisyoncuları ve İşadamları Dernek Başkanı İlhami Demir, halde satılan balıkların, geçen seneye göre fiyatlarının aynı olduğunu söyledi. Balığın fiyatının kırmızı et ve tavuğa göre uygun olduğunu vurgulayan Demir, vatandaşlara haftada 2-3 gün balık tüketmeleri konusunda tavsiyede bulundu.

'BALIK, TAVUK VE ETE GÖRE DAHA UYGUN'

Balık Hali'nde barbun, mercan gibi Akdeniz'de çıkan balık türleri olduğunu anlatan Demir, karidesin bu sene fazla olduğunu söyledi. Demir, "Balık fiyatlarında geçen seneye göre artış yok. Her keseye, her bütçeye uygun balıklarımız mevcut. Karides, barbun ve mercana rağbet fazla. Barbun 10 liradan 30 liraya değişiyor. Mercan 10- 25 lira arasında. Biraz önce kupezi kasayla 25 liraya sattık. Bunun kilosu 2-3 liraya denk geldi. Tavuk ve ete göre daha uygun ve daha sağlıklı. Karadeniz hamsi ve palamutun başlamasına yaklaşık bir ay var" dedi.

KARADENİZ'DEN GELEN PALAMUT, HAMSİ, ÇİNEKOP ÜRÜNLERİ AZ

20 yıldır mezattan balık alıp başka yerlere sattığını belirten Mevlüt Özer (65), "Mezat yerine saat 04.00 gibi geliyoruz. Saat 05.00'te kesin ihale başlıyor. Balıkları görerek, ihtiyacımızı belirleyerek alıyoruz. Şu an balık ucuz. İnsanlar balık yesin diye alıp satıyoruz. Türümüz fazla, fakat Karadeniz'den gelen palamut, hamsi, çinekop gibi ürünler az. Akdeniz ürünü olan barbun, mercan, mezgit gibi ürünler fazla olduğu için fiyatları da çok uygun. Önceki yıllara göre ortalama fiyatı çok düşük. En fazla 20 gün böyle sürecek. Vatandaşların bu uygun zamanda yemesini öneririm. Kasayı görerek alışveriş yapmak daha mantıklı oluyor. Örneğin, dışardaki balığın kilosunu 40 liraya alıyorsanız burada 20 liraya denk geliyor. Bu şekilde aldıklarında daha uygun oluyor" diye konuştu.

GÜN AĞARMADAN MEZATA GELDİLER

Sabahın erken saatlerinde ilk defa balık haline gelen Hüseyin Fenercioğlu (31), mezatı merak ettiği için ortamı görmeye geldiğini söyledi. Fenercioğlu, "Barbun, çupra gibi bahtımıza ne varsa onu alacağız" dedi. Eşiyle birlikte balık halinde mezata katılan Deren Pek (30), karides ve barbun almak için geldiklerini söyledi. Sabah erken saatlerinde mezata katıldıklarını anlatan Pek, "Geçen senelerde de geliyorduk. Aldığımız ürünlerle evdeki dondurucuları dolduruyoruz. Bu sene ikinci gelişim. Eğer fiyatlar düşmüşse eli boş dönmeyeceğiz. Balıkları alıp buradan işe geçeceğiz" diye konuştu.

Bir iki hafta önce mezata geldiklerini anlatan Gökçe Hekim (34), mevsimi başlamadığı için ürün alamadıklarını belirtti. Karides fiyatlarını öğrenip uygun fiyata almak istediklerini aktaran Hekim, "Bolca ürün almaya çalışacağız, dondurucuya atıp kışın kullanacağız" dedi.

Karadeniz, Antalya, Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.09.2019 09:43 Kaynak: DHA
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