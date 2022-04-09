Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı

09.04.2022 15:11

Mersin'in Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı.

Mersin'in Akdeniz ilçesi Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı.

Mersin Balıkçı Barınağı sahilinde bir vatandaşla sohbet eden Gültak, kıyıda bir caretta carettanın hareketsiz olduğunu fark etti.

Kıyıya geçen Gültak, caretta carettanın ağlardan dolayı hareket edemediğini gördü. Kendisine verilen bir bıçakla ağı kesen Gültak, caretta carettayı kurtardı.

Ağdan kurtulan caretta caretta, bir süre sonra gözden kayboldu.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı

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Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, ağa takılan caretta carettayı kurtardı - Son Dakika
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