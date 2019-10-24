Son Dakika Haberleri: Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, icraatlarını anlattı
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, icraatlarını anlattı

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, icraatlarını anlattı

1 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, icraatlarını anlattı, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Kaybedilen yılları geri kazanmak, insanlarımızı hak ettiği yere taşımak için kararlıyız." dedi.

Gültak, belediye binasında düzenlediği basın toplantısında, göreve geldikleri süre boyunca yapılan çalışmaları ve projeleri anlattı.

Akdeniz ilçesinin, büyüklüğü ve konumu itibariyle kentin "kalbi" konumunda bulunduğunu kaydeden Gültak, "Akdeniz'in geçmiş 20 yılı maalesef heba edilmiş. Kaybedilen yılları geri kazanmak, insanlarımızı hak ettiği yere taşımak için kararlıyız. Yeniliğin, değişimin ve dönüşümün önündeki engelleri ortadan kaldıracağız." diye konuştu.

Gültak, her vatandaşa eşit hizmet götürdüklerini belirterek, şunları kaydetti:

"Akdeniz'in uğradığı haksızlık ve eşitsizliği ortadan kaldıracağız. İlçemizde yaşamı güzelleştiren hizmet ve projelere ağırlık verdik. Gönül belediyeciliği ışığında, farkındalık yaratacak yönetim anlayışını hayata kattık. 'Önce insan' diyerek, adil, eşit ve kaliteli hizmet vererek, değişim, dönüşüm, yenilenme ve kalkınma hamlesi başlattık. Akdeniz'e kazandıracağımız hizmetler, proje ve yatırımlarla gönül belediyeciliğinin farkını herkese ispatlayacağız."

Akdeniz, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 24.10.2019 03:06 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Türkiye karşıtı senatörler, terörist elebaşının ABD ziyaretini hızlandırmak için mektup yazdı
Milli Piyango'nun yılbaşı özel çekilişinde büyük ikramiye kazanan talihli hala parasını almadı Otobüs şoförü, fenalaşan yolcuyu hastaneye yetiştirdi Eşinin sevgilisi olduğu öne sürülen kişiyi vurdu: Abi dediğimiz kişiydi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.10.2019 16:06:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, icraatlarını anlattı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]