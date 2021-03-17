Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısını terk etmelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısını terk etmelerine ilişkin açıklama Açıklaması

17.03.2021 14:41
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısını terk etmelerine ilişkin açıklama Açıklaması, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında yaşanan tartışmaya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Gültak, açıklamasında, Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısında yaşanan tartışmayla ilgili gerçeği yansıtmayan ifadeler nedeniyle açıklama yapma gereği doğduğunu belirtti.

Toplantıyı terk etme nedenlerinin Mersin Limanı ile ilgili temenni kararı alınması sırasında yaşanan tartışmalar olmadığını aktaran Gültak, "Meclis toplantısını terk etmemizin asıl sebebi meclis çatısı altında olup da başta Avrupa Birliği ve Amerika olmak üzere tüm dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya HDP'li ve CHP'li meclis üyelerinin terör örgütü diyememeleridir. Bu gerçeğin açık, net bir şekilde herkesçe bilinmesi gereklidir." ifadelerini kullandı.

Gültak, tartışma ve gerilim sonucu yaşanan bu olaydan büyük ölçüde Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer'in sorumlu olduğunu öne sürerek, Seçer'in meclisin düzen ve intizamını sağlayamadığını iddia etti.

Bu durum sonucu "Meclis'te yaratılan gerilim ve tartışmalar kasten mi yapılmıştır?" sorusunu akıllara geldiğini belirten Gültak, "Buradan bir kez de Seçer'e ve tüm CHP'li ve HDP'li meclis üyelerine soruyoruz, 'PKK terör örgütü müdür, değil midir? Bu soruya Sayın Seçer'in bir yanıtı olacak mıdır?' " ifadesine yer verdi.

Gültak, toplantıda, kendilerine yöneltilen işten çıkarmalarla ilgili söz aldığını ve Akdeniz Belediyesinde sadece terör bağlantılı işçilerin işten çıkarıldığını, kimsenin performans düşüklüğü bahanesiyle işlerinden edilmediklerini söylemeye çalıştığını vurguladı.

Toplantıda CHP'li ve HDP'li meclis üyelerinin sık sık konuşmasını engellediğini ifade eden Gültak, şöyle devam etti:

"CHP'li meclis üyesi Abdurrahman Yıldız ayağa kalkarak saygısızca el kol hareketleri yaptı ve sonrasında gerilimin artması nedeniyle oturuma 5 dakika ara verildi. Konuşma çabam CHP'li üye Abdurrahman Yıldız ve HDP'li üye Bedriye Kuş tarafından ısrarla engellenince, 'Dünyanın terör örgütü olarak kabul ettiği PKK'ya terör örgütüdür' diyemiyorsunuz. Terör örgütünden korkuyorsunuz fakat burada, meclis çatısı altında olay çıkartıyorsunuz. Bu örgütü Amerika, Avrupa hatta tüm dünya terör örgütü olarak kabul etti. Çıkın siz de bunu deklare edin' diye seslendim. Bu ifadem üzerine, HDP'li meclis üyesi Ali Tanrıverdi ise Başkan Seçer'e seslenerek, 'Bunu bir daha yaparsanız biz de sessiz kalmayız' demiştir."

Gültak, açıklamasında ayrıca, "Kameraların önünde açıkça yapılan bu aleni tehditler, Seçer'in meclisi yönetememesi ve yaşanan bu gerginliğe göz yumması üzerine tepkilerimizi göstermek amacıyla, AK Parti ve MHP'li meclis üyeleri olarak ortak kararla toplantıyı terk ettik." ifadelerine yer verdi.

Halkların Demokratik Partisi, Cumhuriyet Halk Partisi, Akdeniz, Terör, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısını terk etmelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

ABD Başkanı Biden'dan savaş çıkartacak sözler: Putin bir katil, Moskova bedel ödeyecek Yasak aşk yaşayan adamın "Biri karım biri sevgilim" sözü Esra Erol'u çileden çıkardı IFAB, ofsayt kuralına düzenleme getiriyor! Artık tüm vücuduyla rakibin önünde olması gerekecek Kafesten kaçan ayı vatandaşların kabusu oldu! O anlar kamerada Vaka sayısında zirvede olan Samsun'da koronavirüslü şahıs parkta otururken yakalandı Sarı kategorideki kentimizde indirim izdihamı! İş yeri çalışanları polisten yardım istedi Oyuncu Nilperi Şahinkaya, süper mini elbiseli pozlarıyla nefes kesiyor Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı
Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi Koronadan ölen doktor, babası için ayrılan mezara defnedildi         
14:29
Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor Çocukluk hayalinin peşinden gitti, 20 yıldır motosikletiyle dünyayı geziyor         
14:16
İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı İmamoğlu, 2 yılla yargılandığı davadan çıkan karara isyan etti: Hukuk ilkeleri hiçe sayıldı         
14:04
Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi Ürettiği istiridye mantarında siparişlere yetişemeyince müşterilere kilo sınırı getirdi         
13:46
Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak Kısıtlamayı hiçe sayıp eğlence düzenlenen Beşiktaş'taki lüks otele ceza! 5 gün kapalı olacak         
13:35
Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! Türkiye'yi sarsan aile katliamının altından Bitcoin çıktı! "Artık bunu fakirler oynamasın"         
13:00
Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı Selahattin Demirtaş, mahkemede Atatürk'ün meşhur sözünü tiye alarak savunma yaptı         
12:32
Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında Kırmızı kentin mavi mahallesi! Bir yılda tek vaka dahi görülmedi, işin sırrı kızılcık hoşafında         
12:15
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler         
11:32
Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor         
10:23
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor Camdan mezarın içine bakanlar ölmüş doktorun karanlıklar içindeki yüzüyle karşı karşıya kalıyor         
16:52
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 14:50:44. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan Büyükşehir Belediye Meclisi Toplantısını terk etmelerine ilişkin açıklama Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei