Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarına tepki - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına tepki gösterdi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Belediye Başkanı Gültak başkalığında gerçekleştirilen mayıs ayı meclis toplantısında gündemde yer alan maddeler görüşüldü.

Toplantıda, İsrail'in Doğu Kudüs ve Gazze'de Filistinlilere yönelik saldırılarına değinen Gültak, Filistin halkına yapılan zulmü kınadı.

Gültak, din, dil, ırk ayrımı yapmadan mazlumların her zaman yanında olduklarını belirterek, "İsrail'in, kadın çocuk demeden masum ve sivil insanlara yaptığı zulüm kabul edilemez. Bu katliam ve zulüm bir an önce durdurulmalıdır. Şehit olan Filistinli kardeşlerimize rahmet, yaralılara da acil şifalar diliyorum" ifadesini kullandı.