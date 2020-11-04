Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'tan meclisteki konuşmasıyla ilgili açıklama - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, "Meclis toplantısındaki açıklamamda 'Vatandaşımız her şeyi devletten beklemesin, sıfır ev alsın" anlamına gelebilecek bir ifadem kesinlikle olmamıştır. Sözlerim, art niyetli bir şekilde çarpıtılmıştır." dedi.

Gültak, belediyede düzenlediği basın toplantısında, Belediye Meclisinin kasım ayı ilk oturumdaki sözlerinin bazı medya organlarınca çarpıtıldığını söyledi.

Konuşmasının kayıtlarının olduğunu vurgulayan Gültak, "Meclis toplantısındaki açıklamamda 'Vatandaşımız her şeyi devletten beklemesin, sıfır ev alsın" anlamına gelebilecek bir ifadem kesinlikle olmamıştır. Sözlerim, art niyetli bir şekilde çarpıtılmıştır. Meclis toplantımızın ses ve video kaydı ortadadır. Bu kayıtları dileyen herkese de ulaştırabiliriz." diye konuştu.

Gültak, kentteki olası bir depremde Akdeniz'in yanı sıra birçok ilçenin etkileneceğini ifade ederek, bu nedenle kentsel dönüşüm ve toplu konut projelerine ağırlık verdiklerini anlattı.

Meclis toplantısındaki konuşmasında, kentsel dönüşümün artık acil hale geldiğine dikkati çektiğini söyleyen Gültak, şöyle konuştu:

"Eğer konutumuz veya apartmanımız ömrünü tamamlamış, yıkılması gerekiyor ise TOKİ ile ya da müteahhitle anlaşacağız. Gideceğimiz, cebimizden biraz para vereceğiz, yeniden sıfır, daha güvenli, depreme karşı dayanıklı ve sağlam bir daire almış olacağız. Uygun faiz ve uzun vadeli kredilerle de vatandaşa destek veriliyor. Benim bu söylemimden kastım, vatandaşlarınımızı kentsel dönüşüm projelerine sevk etmek, TOKİ veya müteahhitler ile ev sahiplerinin anlaşarak ve uzlaşarak yeni bir eve sahip olmaları amaçlıdır. Ancak bu sözlerimin, vatandaşlara 'Gidin sıfır ev alın' şeklinde zorlama bir algı yaratılarak haberleştirilmesi, ne vicdanlara, ne hukuk ne de ahlaka sığmamaktadır."

Gültak, konuşmasının video kaydını da toplantıya katılan basın mensuplarına izletti.