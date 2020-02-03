Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla buluştu - Son Dakika
Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla buluştu

6 saat önce

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla buluştu, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Mersin'in kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti.

Akdeniz'de hayata geçirecekleri projeler hakkında muhtaralara bilgi veren Gültak, kentte yapımı süren Millet Bahçesi'nin inşa çalışmalarının kasım ayına kadar biteceğini müjdesini verdi.

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:06 Kaynak: AA
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