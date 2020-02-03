Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla buluştu - Son Dakika

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Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, muhtarlarla buluştu
6 saat önce
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.
Haber Yayın Tarihi: 03.02.2020 04:06 Kaynak: AA
Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, ilçe muhtarlarıyla bir araya geldi.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gültak, belediyenin konferans salonunda düzenlenen toplantıda, muhtarların talep ve önerilerini dinledi.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Mersin'in kentsel dönüşüme ihtiyacı olduğunu belirtti.
Akdeniz'de hayata geçirecekleri projeler hakkında muhtaralara bilgi veren Gültak, kentte yapımı süren Millet Bahçesi'nin inşa çalışmalarının kasım ayına kadar biteceğini müjdesini verdi.
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