Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, çalışmalarını anlattı - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, düzenlediği toplantıda basın mensuplarıyla bir araya geldi.

Gültak, bir otelde gerçekleşen "Basın bilgilendirme toplantısında" insan odaklı hizmet anlayışıyla çalıştıklarını, ilçenin çehresini değiştirecek projeler yürüttüklerini söyledi.

Toplu Konut İdaresi (TOKİ) ile Belediye iş birliğinde Çay ve Bahçe mahallelerinde yerinde kentsel dönüşüm yapıldığını belirten Gültak, Turgut Reis Mahallesi'nde de toplu konut yapılacağını aktardı.

Çamlıbel Marina Projesi kapsamında profesyonel balıkçıların Karaduvar Mahallesi'ndeki limana taşınacağını anlatan Gültak, "İnsanların denize girebilecekleri, yürüyüş yapabilecekleri ve balık tutabilecekleri alanlar yapacağız. Yürüyüş ve bisiklet yolları olacak. Su sporlarının yapılması için Bakanlık ile görüşüyoruz. Kapasite artışları var. Çamlıbel, insanların gezeceği, nefes alacağı bir yer haline gelecek." diye konuştu.

İlçede kadınlara ve sporculara yönelik yatırımlarının artırıldığını, desteklerin devam edeceğini ifade eden Gültak, kente iz bırakan siyasetçileri, valileri, sanatçı, sporcu ve eğitimcilerinin yer aldığı ve kentin tarihinin anlatıldığı İz Bırakanlar Müzesi'nin açılacağını bildirdi.

Gültak, bir gazetecinin "Kazanlı Mahallesi sahili ve çevresini ilgilendiren turizm projesine" yönelik sorusu üzerine proje kapsamında ihalelere çıkıldığını ancak bölgedeki imar planlarının yapılmasının ardından büyük kapsamlı yatırımların geleceğini belirtti.