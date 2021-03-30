Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika

Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü

30.03.2021 16:43
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü, System.String[]

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleme noktasında önemsediği mahalle ziyaretleri kapsamında Camili, Yeşilova, Iğdır, Hebilli ve Esenli mahallelerini ziyaret etti.

Mersin'in merkez ilçe Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, vatandaşların öneri ve taleplerini dinleme noktasında önemsediği mahalle ziyaretleri kapsamında Camili, Yeşilova, Iğdır, Hebilli ve Esenli mahallelerini ziyaret etti. Mahallelerin eksiklerini ve ihtiyaç duyduğu hizmetleri de yerinde inceleyen Gültak, kısa sürede çözüm üreteceğini dile getirdi.

Gültak, her salı ve cuma günü gerçekleştirdiği mahalle ziyaretlerine devam ediyor. AK Parti Akdeniz İlçe Başkanı Emin Genç, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve birim müdürlerinin de eşlik ettiği ziyaretlerde Başkan Gültak'ın ilk durağı Camili Mahallesi oldu.

"Bu konu bir daha gündem olmayacak"

Camili Mahallesindeki açık düğün salonu ve taziye evi ile ilgili talepleri değerlendiren Gültak, bahsi geçen bölgede şahsi hisseler görüldüğünü söyleyerek, "Orada hazine ve maliye arazisi kaldığında durum çözülecek. Milli Emlaktan bize yazı geldi. İnşallah bir dahaki ziyaretimizde bu konu yeniden gündem olmayacak. Hisseler konusunda netleşmemiz gerektiği için bu sorunu çözmemiz biraz zaman aldı" dedi. Başkan Gültak, ilgili başkan yardımcıları ve birim müdürlerine, Ramazan Bayramı sonrasında açık düğün salonu ile taziye evinin bitirilmesi hususunda talimat verdi.

"MESKİ genel kurulunda yine gündeme getireceğim"

Ziyaret ettiği mahallelerle ilgili olarak insanların burada gelirini çiftçilikten elde ettiğine değinen Gültak, "Su paralarının pahalı olmasından dolayı şikayetleriniz oldu. Biz bundan 3-4 ay önce su paralarının ucuzlatılması için Cumhur İttifakı olarak bir önerge verdik. Ancak önerge dikkate alınmadı. İnşallah bir sonraki MESKİ genel kurulunda yine bunu gündeme getireceğim. Sizler hayatınızı çiftçilikle idame ettiriyorsunuz. Bu durum sizler için çok önemli, farkındayız" diye konuştu.

Akdeniz kendi asfaltını üretmeye hazırlanıyor

Akdeniz Belediyesinin ilk kez bir asfalt plenti olacağına da değinen Gültak, "Artık asfaltımızı kendimiz üreteceğiz. Bu tesisin kurulması 15 milyon TL'ye mal oluyor. Bizim tesisi tam olarak faaliyete geçirmemiz için de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ile belediye imkanları sayesinde 20 milyon TL'nin üzerinde bir tesisi Akdeniz'e kazandırmış olacağız. Bugüne kadar hiç olmadı. İhaleye çıkıyorduk. Orada da pahalıya mal oluyordu. Bundan sonra devamlı asfaltımız olacak. Yine soğuk asfalt döken, üzerinde kombi sistemi olan kamyonumuzu da teslim aldık, yakında hizmete girmiş olacak. Bu da yaklaşık olarak 7-8 milyon TL maliyeti olan bir iştir. Bunu da Akdeniz'e kazandırdık. Özellikle kırsal mahallelerimizde bahçe ve köy aralarında mucur geçtiğimiz yerlere artık soğuk asfalt dökeceğiz. Daha kalıcı ve konforlu olacak" ifadelerini kullandı.

"Kadınlarımız kendi ayakları üstünde duruyor"

Demirci ustası kadın girişimci Fatma Kalkan'ı ziyaretini de anımsatan Başkan Gültak; "Geçtiğimiz günlerde demirci ustası bir hanımefendiyi atölyesinde ziyaret ettim. Kendisi, eşi ve kızı, üçü de demir dövüyor. Kendisi Türkiye çapında ödül almış. Biz geldiğimiz günden bugüne kadar Türkiye İsrafı Önleme Vakfı ile 927 kadına 3 milyon 200 bin civarında kredi vermişiz. Bu kadınlardan bir tanesi de Fatma Hanımdır. Kızı da hem metal bölümü okuyor hem de okuduğu bölümün pratiğini kendi demirci atölyelerinde yapıyor. Kadınlarımız kendi ayakları üstünde duruyor. Ne mutlu bize" dedi.

Gittiği her mahallede yoğun ilgiyle karşılanan Başkan Gültak, mahalle muhtarları ile esnafların desteğinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Talep ve önerileri dinleme noktasında, Akdeniz'de değişimi hep birlikte sağlamak adına vatandaşlarımız ile bir araya gelmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - MERSİN

Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü
Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü

Akdeniz, Camili, Iğdır, Esnaf, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti Real Madrid'in yıldızı Sergio Ramos'un menajeri, oyuncusunu Galatasaray'a teklif etti 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi 16 yaşındaki genç kız, 5 katlı binanın çatısından atlayarak yaşamına son verdi Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı Dünyaca ünlü Holi festivalinde kan döküldü: 41 ölü, 38 yaralı Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Son Dakika! Bakan Koca: Teravih namazları yasak olmayacak Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti Mustafa Cengiz, Kulüpler Birliği Yönetim Kurulu'ndan istifa etti 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı 1 ay önce anne olan Merve Özbey, doğum anını paylaştı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Eski model Senem Kuyucuoğlu'nun kız arkadaşıyla öpüşme pozu ortaya çıktı Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber Letonya maçı öncesi Burak Yılmaz'dan kötü haber
Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor Doğu Anadolu'nun Batı'ya açılan kapısı Malatya, saklı kalmış zenginlikleriyle gezgincileri mest ediyor         
18:07
2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi 2022 Dünya Kupası Asya Elemeleri F Grubu maçında Japonya, deplasmanda Moğolistan'ı 14-0 yendi         
17:17
AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti AYM raportörü, HDP'nin kapatılma iddianamesini usûl eksikliklerinin giderilmesi için reddetti         
17:11
Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı Kadınlar kemer maçında yüzü tanınmayacak hale gelen Alman boksör pes etmedi ve maçı kazandı         
16:53
Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı Son Dakika: Sağlık Bakanı Koca, tartışılan AK Parti kongreleriyle ilgili konuştu: O görüntülerden ayrıcalık hikayesi çıkarılmamalı         
16:32
Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu Yayalara öncelik vermek için düzenlenen kırmızı çizgi etkinliğine katılan kaymakam ezilmekten son anda kurtuldu         
16:14
Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu Seri katil Atalay Filiz'e dördüncü kez 'akıl sağlığı yerinde' raporu         
15:37
"Adnan gelmezse soyunacağım" diyerek otelde çırılçıplak kalan kadın, 6 ay hapis cezası aldı         
14:41
Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü Sıkı bir diyete giren İclal Aydın, 3 ayda iğne ipliğe döndü         
13:38
Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada Terör örgütü PKK'nın Sincar'da iki Ezidi'ye uyguladığı işkence kamerada         
13:26
Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe Bu kadarına da pes! 5 yıldızlı tatil köyündeki etkinliğe 1900 kişi katıldı, ne maske var ne de mesafe         
12:56
Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü Yufkacı Muammer, kendisine kaçan eltilerle market alışverişine çıktı! İşte o anların görüntüsü         
12:40
Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı Kürşat Ayvatoğlu'nun aylık kazancının 30 bin liradan fazla olduğu ortaya çıktı         
12:07
Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak Sebze fidesi yetiştirmek için kiraya çıkıp, evini seraya dönüştürdü! Bu yıl 300 bin lira kazanacak         
11:55
Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada Tren raylarında iki grup arasında kavga çıktı! Tehlikeli anlar kamerada         
11:33
Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı Cinsel istismar mağduru lise öğrencisi mahkemeden gelen kararla yıkıldı         
10:39
Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı Hırsızlıkla suçlanan 21 yıllık polis memuru, intihar etti! Olay olan gözlük, çay ocağından çıktı         
09:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.03.2021 18:23:07. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Başkan Gültak mahalle ziyaretlerini sürdürdü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei