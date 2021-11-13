Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan kentsel dönüşüm açıklaması - Son Dakika

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, tek isteklerinin Mersin'i çok güzel bir kent haline getirmek olduğunu bildirdi.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Gültak, Mersin Gençlik Eğitim ve Kültür Vakfı (MEGEV) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Nihat Yılmaz ve vakıf üyeleriyle bir araya geldi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültak, Akdeniz ilçesinin yıllardır ihmal edildiğini belirtti.

Kentsel ve yerinde dönüşümlerle bu durumu düzelttiklerini ifade eden Gültak, Barış Mahallesi'nde de kentsel dönüşüme başladıklarını ve yılbaşında temel atmayı planladıklarını kaydetti.

Turgutreis Mahallesi'nde yılbaşından sonra kentsel dönüşüm için adım atılacağını aktaran Gültak, ilçede yaptıkları ve yapacakları hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Etkinlik sonunda Gültak, vakıf üyeleriyle İz Bırakanlar Müzesi'ni gezdi.