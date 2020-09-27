Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti - Son Dakika

Ekipler, ziyaretin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.

Gültak, beraberindeki ekiplerle yaptığı ziyarette, esnafla sohbet etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentteki tarihi Zafer Çarşısı'nı ziyaret etti.

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