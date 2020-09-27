Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, kentteki tarihi Zafer Çarşısı'nı ziyaret etti.
Gültak, beraberindeki ekiplerle yaptığı ziyarette, esnafla sohbet etti.
Talepleri dinleyen Gültak, tarihi çarşıda düzenleme yapılmasını planladıklarını anlattı.
Ekipler, ziyaretin ardından yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle vatandaşlara maske ve dezenfektan dağıttı.
Haber Yayın Tarihi: 27.09.2020 14:17 - Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'tan esnaf ziyareti - Son Dakika