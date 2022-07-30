Gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Gültak, ilçe birincisi olan Barçatay'a burs desteği sağlamak için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, Gültak, makamında kabul ettiği 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi Barçatay'ı tebrik etti.

Kaynak: AA

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a, YKS'de dereceye giren öğrenciden ziyaret - Son Dakika

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