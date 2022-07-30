Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a, YKS'de dereceye giren öğrenciden ziyaret - Son Dakika
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Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a, YKS'de dereceye giren öğrenciden ziyaret

30.07.2022 18:10
Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a, YKS'de dereceye giren öğrenciden ziyaret

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilçe birincisi olan Deniz Barçatay'ı makamında kabul etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) ilçe birincisi olan Deniz Barçatay'ı makamında kabul etti.

Akdeniz Belediyesinden yapılan açıklamada, Gültak, makamında kabul ettiği 75. Yıl Fen Lisesi öğrencisi Barçatay'ı tebrik etti.

Gençlerin eğitimine büyük önem verdiklerini belirten Gültak, ilçe birincisi olan Barçatay'a burs desteği sağlamak için girişimlerde bulunacağını ifade etti.

Deniz Barçatay, Akdeniz Belediyesinin sağladığı online eğitim akademisi setiyle sınava hazırlandığını belirtti.

Ziyarette, 75. Yıl Fen Lisesi Okul Müdürü Kenan Ayvar da bulundu.

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Kaynak: AA

Akdeniz, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Başkanı Gültak'a, YKS'de dereceye giren öğrenciden ziyaret - Son Dakika

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