Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı yapıldı

Akdeniz Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi.

Akdeniz Belediyesi Temmuz Ayı Meclis Toplantısını, Belediye Başkanı Mustafa Gültak başkanlığında gerçekleştirdi.

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Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında meclis toplantısı, sosyal mesafeye ve maske kuralına uyularak yapıldı. Meclis üyelerine dezenfektan dağıtıldı, sık sık kolonya ikram edildi. Belediye konferans salonunda, yoklama ile başlayan toplantıda, önceki birleşime ait tutanak özetinin oylanmasından sonra meclise sunulan önergeler okundu, ardından encümen üyelerinin seçimine geçildi. Oylama sonucu Mahmut Dönmez, Abbay Polat ve Emin Çaparoğlu encümen üyeleri seçildi. Meclisi toplantısı, İmar, Çevre, Plan-Bütçe, Gençlik, Spor ve Sağlık, Eğitim-Kültür, Kadın-Erkek Eşitliği, Gıda, Tarım ve Hayvancılık, Hukuk ve Toplumsal Adalet ile Çocuk ve Engelli Hakları komisyonlarına seçilecek üyelerin belirlenmesi ile devam etti.


Meclisten 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporuna güvenoyu


Verilen aranın ardından devam eden toplantıyı, bir süre Meclis Başkanvekili Ali Tanrıverdi yönetti. Yapılan oylama sonucu, Akdeniz Belediyesi Başkanlık Makamının 2019 Mali Yılı Faaliyet Raporu ile 2019 Mali Yılı Kesin Hesabı ile ilgili teklifler görüşülerek oybirliğiyle kabul edildi.


"Tek amacımız, Akdeniz ilçemize hizmet vermek"


Meclis üyelerine teşekkür eden Başkan Gültak, "Hizmet ve projelerle geçen 1 yılı geride bıraktık. Uzun yıllar boyunca yapılamayan birçok hizmet ve çalışmamızı sadece 1 yıl içinde gerçekleştirdik. Akdeniz'e birçok hizmet üretirken, aynı süreçte toplum sağlığını korumak adına pandemi ile etkili ve güçlü bir mücadele yürüttük. Çünkü bizim tek amacımız, Akdeniz'e, Mersin'e ve insanlarımıza hizmet vermek ve projeler üretmek, insanlarımızın yaşam kalitesini yükseltmek" dedi.


"Meclisimizden aldığımız yetkiyle de yaptığımız borçlanmayı, borç kapatmak için değil, hizmet üretmek için kullandık" diyen Gültak, "Bu sayede birçok projenin startını da verdik. Geçen 1 yılı kapsayan faaliyet raporumuza güvenoyu verip oybirliğiyle onaylayan meclisimize teşekkür ediyorum. 2020 yılı ve sonrasında Akdeniz ilçesi için, sizlerle birlikte daha çok başarılara imza atacağımıza inancım tamdır. Bu hizmet ve çalışmalar için, tüm meclis üyelerimize, parti gruplarımıza, bürokratlarımıza ve çalışanlarımıza tekrar teşekkür ediyor, başarılar diliyorum. Allah, Akdeniz için en güzel çalışmaları gerçekleştirmemizi bizlere nasip etsin" diye konuştu.


Başkan Gültak, Mersin İdmanyurdu (MİY) lokalinde sergilenen fotoğrafların, kupaların, resim ve diğer tüm hatıraların, kurulacak bir MİY Müzesinde sergilenmesi hakkındaki önerge ile ilgili olarak, restorasyonu süren tarihi bir Mersin evinin bir odasının müze olarak düzenlenebileceğini belirtti.


Diğer gündem maddelerinin görüşülmesi ile devam eden meclis toplantısı, bir sonraki oturumun, 7 Temmuz 2020 Salı günü saat 10.00'da yapılmasının karara bağlanmasının ardından sona erdi. - MERSİN

Koronavirüs, Akdeniz, Mersin, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 12:30 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Meclisi Temmuz Ayı Toplantısı yapıldı - Son Dakika

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