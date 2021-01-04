Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika

Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı

04.01.2021 13:11
Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı, System.String[]

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yakalandığı korona virüsü atlatmasının ardından yılın ilk meclis toplantısına başkanlık etti.

Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, yakalandığı korona virüsü atlatmasının ardından yılın ilk meclis toplantısına başkanlık etti. Hastalığı süresince yaşadıklarını meclis üyeleriyle paylaşan Gültak, "Bu hastalık tam bir muamma. Bu nedenle hastalığı geçirmeden, virüsü kapmadan aşı ile kurtulmak en iyisi olacaktır" dedi.

Akdeniz Belediye Meclisinin ocak ayı birinci birleşimi, belediye konferans salonunda düzenlendi. Mustafa Gültak'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, Denetim Komisyonu üyelerinin seçimi yapıldı.

Denetim Komisyonu üyeleri seçildi

Korona virüs ile mücadele eden personele ödenecek ücrete ilişkin önergenin kabulünden sonra meclis toplantılarının her ayın ilk mesai günü saat 10.30'da yapılması karara bağlandı. Toplantıda, Meclis Denetim Komisyonunun 3 kişiden oluşmasına ilişkin üyelerin teklifi de oy birliği ile kabul edildi ve her gruptan birer üye seçimle belirlendi. Seçim sonucu komisyonu üyeliklerine; Sabahiddin Yeşiloğlu, Mahmut Dönmez ve Salih Akbaş seçildi. Komisyon toplantılarında görevlendirilen kişilere ödenecek günlük ile görevlendirilecek kişi ve gün sayısının tespit edilmesine ilişkin teklif ise Plan Bütçe, Hukuk, Kadın-Erkek Eşitliği komisyonlarına oy birliği ile havale edildi.

Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosu ihdas edilecek

5393 Sayılı Belediye Kanunu gereği, sözleşmeli personel ücretlerinin belirlenmesine ilişkin teklifin görüşülüp karara bağlanmasından sonra yine aynı kanun gereğince Sosyal Yardım İşleri Müdürü kadrosu ihdası için düzenlenen I sayılı kadro ihdası cetveli ile ilgili teklif görüşüldü. Teklif, üyelerin oy birliğiyle kabul edildi. Akdeniz Belediyesinde yapılan atama ve görevlendirmeler ile ilgili meclisin bilgilendirilmesinin ardından temenni ve öneriler bölümüne geçildi.

"Hastalığı geçirmeden, aşı ile atlatmak en doğrusu"

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, toplantının son bölümünde yaptığı konuşmada, korona virüs rahatsızlığı sürecinde yaşadıklarını meclis üyeleriyle paylaştı. Hastalığı rahat geçirdiğini kaydeden Başkan Gültak, dinlenebilmek amacıyla cep telefonunu kapatmak zorunda kaldığını söyledi. Gültak, "Bu hastalık tam bir muamma. Bu nedenle hastalığı geçirmeden, virüsü kapmadan aşı ile kurtulmak en iyisi olacaktır. Hastalığım sürecinde arayan bütün arkadaşlarıma ve meclis üyelerimize, bürokratlarımıza, sosyal medyadan yazıp geçmiş olsun dileğini ileten herkese ayrıca çok teşekkür ediyorum" dedi.

"Maske, mesafe, temizlik kurallarına uymaya devam edeceğiz"

Korona virüs nedeniyle yaşamını yitiren vatandaşlara rahmet, hasta olanlara da şifalar dileyen Başkan Gültak, "Yeni yılla birlikte tabi kurallar değişmedi. Maske, mesafe ve temizlik kuralları aynen geçerli. Aşı da olsak kurallar yine geçerliliğini koruyacak. Çok canımız yandı, çok kayıplar verdik. İnşallah 2021 yılı daha huzurlu, daha sağlıklı geçer diye temenni ediyorum" diye konuştu. - MERSİN

Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı
Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı
Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı

Koronavirüs, Akdeniz, Ocak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Akdeniz Belediye Meclisi, yeni yılın ilk toplantısını yaptı - Son Dakika


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