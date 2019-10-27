Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'na doğru

Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması'nın bu yıldan itibaren Antalya City Expo ve Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapsamında düzenleneceği bildirildi.

Kepez Belediyesi ve Akdeniz Belediyeler Birliği (AKBB) Başkanı Hakan Tütüncü, yaptığı açıklamada, birliğin olağan meclis toplantısında belediyecilik fuarı ve ödüllerinin tek çatı altına toplanması için karar aldıklarını belirtti.

AKBB olağan meclis toplantısına başkanlık eden Tütüncü, 2020-2024 yılları stratejik planını ve 2020 bütçesini görüştüklerini aktardı.

Beş yıllık çalışma planının oluşturulduğunu bildiren Tütüncü, bu yıl 5'incisi düzenlenecek Akdeniz Belediyecilik Proje Yarışması ödüllerini, City Expo ve Antalya Şehircilik ve Teknolojileri Fuarı kapsamına aldıklarını ifade etti.

Tütüncü, proje yarışmasında başvuru süresinin sona erdiğini, jüri üyelerinin toplantı ve değerlendirmeler yaptığını aktardı.