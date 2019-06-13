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Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına Tütüncü seçildi

8 saat önce

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına (AKBB) Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü seçildi.

Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına Tütüncü seçildi, System.String[]
Akdeniz Belediyeler Birliği Başkanlığına (AKBB) Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü seçildi.
Kepez Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, AKBB Olağan Meclis Toplantısı, Konyaaltı ilçesindeki bir otelde gerçekleştirildi.
Toplantıda, birlik üyesi belediyelerin başkanları ile AKBB Genel Kurul üyesi belediye meclis üyeleri oy kullandı.
Tek aday olarak seçime giren Kepez Belediye Başkanı Tütüncü, kapalı oylama şeklinde yapılan seçimde 156 oy alarak yeniden Akdeniz Belediyeler Birliği başkanı oldu.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Tütüncü, üçüncü kez görevin kendisine verildiğini belirtti.
Geride kalan 5 yılda birlik çatısı altında en önem verdikleri hususun birlik ve beraberlik olduğunu aktaran Tütüncü, siyasi parti gözetmeksizin bir kardeşlik hukuku kurduklarını dile getirdi.
"Belediyeler birliğini güçlendirerek geleceğe daha kuvvetli bir şekilde taşıyacağız." ifadesini kullanan Tütüncü, belediyecilik hizmetlerine yeni bakış açıları kazandıracaklarını vurguladı.
Toplantıda, AKBB Meclisi, birinci ve ikinci başkan vekili, divan kurulu, encümen üyeleri, çevre komisyonu, plan ve bütçe komisyonu ile turizm komisyonu üyeleri belirlendi.
Haber Yayın Tarihi : 13.06.2019 05:50 Kaynak: AA
Konyaaltı, Hakan Tütüncü, Kepez, Akdeniz, Güncel
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