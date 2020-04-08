Akdeniz Belediyesi, anneleri sevindirdi - Son Dakika

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediyesinin hayata geçirdiği 'Hoş Geldin Bebek' projesi kapsamında, anneler ve yeni doğan bebekleri için içinde birçok ürünün yer aldığı çantalar hediye edildi.



Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, korona virüs salgını dolayısıyla evden çıkmaları sakıncalı olan anneleri ve bebeklerini de bu zorlu günlerde unutmadı. Gün içinde ilçenin farklı mahallelerinde yaşayan 25 aile ziyaret edilerek, içinde anne ve bebeğinin çeşitli ihtiyaçlarının bulunduğu çantalar hediye edildi.



Akdeniz Belediyesi tarafından 1 Ocak 2020'de başlatılan ve bugüne dek yüzlerce aileye ulaşılan 'Hoş Geldin Bebek' projesi, korona virüs salgını çerçevesinde alınan tedbirler ve yaşanan sosyal izolasyon nedeniyle farklı bir şekilde devam ediyor. Salgın riski nedeniyle yeni çocuk sahibi olan aileleri ziyarete ara veren Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü personeli, bu kez de mahallelerde kapı kapı dolaşıp anne ve bebeklerinin birçok ihtiyacını karşılayan çocuk bezi, ateş ölçer, biberon seti ve daha birçok ürünün bulunduğu çantaları hediye etti.



Çok duygulandıklarını dile getiren anneler, korona virüs salgını nedeniyle yaşanan zorlu günlerde kendilerini unutmayan Başkan Gültak'a teşekkürlerini ifade ederek; dünyaya gözlerini yeni açan bebeklerine hediye edilen çanta dolusu ürünlerden çok memnun kaldıklarını söylediler. - MERSİN