Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı - Son Dakika

Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı

03.12.2020 16:39
Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı, System.String[]

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşlara, kullandıkları araçları için yeni aküler hediye etti.

MERSİN (İHA) – Akdeniz Belediye Başkanı Muhammet Mustafa Gültak, 3 Aralık Dünya Engelliler Gününde engelli vatandaşlara, kullandıkları araçları için yeni aküler hediye etti. Ayrıca evlerinde ziyaret edilen engelli vatandaşlara, gıda ürünleri, hijyen ve dezenfektan malzemeleri, kırtasiye ürünleri ile hasta bezlerinin bulunduğu koliler teslim edildi.

Akdeniz Belediye Başkanı Gültak, Dünya Engelliler Gününde ilçe sınırlarında yaşayan engelli vatandaşları unutmadı. Engelli vatandaşları ve yakınlarını makamında ağırlayan Başkan Gültak, onlarla sohbet etti, zaman içerisinde ömrünü tamamlayan akülü araçları için de 8 çift yeni akü hediye etti. Akdeniz Belediye Spor Kulübü Engelliler Basketbol Takımı oyuncuları da gün dolayısıyla Başkan Gültak'ı makamında ziyaret etti.

"Engelli kardeşlerimize, sadece bir gün değil, 365 gün sahip çıkmalıyız"

Engelli bireylerin ve ailelerinin her zaman yanında olduklarını vurgulayan Başkan Gültak, engelliler yararına bugüne dek yapılan hizmet ve projelere önümüzdeki süreçte yenilerini ekleyeceklerini ifade etti. Akdeniz ilçe merkezinde 5 farklı bölgede akü şarj istasyonu kuracaklarını da belirten Gültak, "Asıl engellilik; bir organın eksikliği değil, insanın kalbinde, gönlünde sevgi olmamasıdır. Belediye, şahsım ve ailem olarak her zaman sizlerin yanınızdayız. Engelli kardeşlerimize bir gün değil, 365 gün sahip çıkmalıyız. Sizler için gücümüz yettiğince elimizden gelen her türlü desteği sunmaya devam edeceğiz" dedi.

Engellilere, çeşitli ihtiyaç malzemeleri teslim edildi

Ayrıca, gün dolayısıyla Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğü tarafından da farklı mahallelerde yaşayan aileler ziyaret edildi. Ziyaretlere, Akdeniz Belediyesi Başkan Yardımcısı Gökmen Akyürek, Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürü Ali Turna, Körleri Eğitim ve Kalkındırma Derneği ve Akdeniz Kent Konseyi Engelliler Meclisi Başkanı Soner Demir ile müdürlük personeli katıldı. Ziyaretlerde engelli vatandaşlara, gıda ürünleri, hijyen ve dezenfektan malzemeleri, kırtasiye ürünleri ile hasta bezlerinin bulunduğu koliler teslim edildi.

Başkan Yardımcısı Akyürek, ziyaret ettiği her evde engelli vatandaşlar ve yakınları ile sohbet etti. Başkan Gültak'ın selam ve sevgilerini ileten Akyürek, engellilerin taleplerini dinleyip, gerekenin en kısa sürede yapılacağını söyledi.

Korona virüs salgınına karşı alınan tedbirlere uyularak yapılan ev ziyaretlerinde, sosyal mesafe ve maske kuralına dikkat edildi. Engelli veya engelli yakını olan vatandaşların tablet, asansör kurulumu, çocuk maması ve bezi, hasta bezi ile benzeri istekleri de müdürlük ekipleri tarafından not edilerek, bu taleplerin en kısa zamanda yerine getirileceği ifade edildi. - MERSİN

Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı
Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı
Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı
Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı
Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı

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- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam Akdeniz Belediyesi engelli vatandaşları unutmadı - Son Dakika


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